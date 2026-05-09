Szívszorító kezdés, boldog befejezés: így segített Jákob Zoli egy kisfiúnak

Nem mindennapi jelenet játszódott le Szombathelyen április végén: Jákob Zoli érkezése pillanatok alatt kisebb tömeget vonzott a főtérre.

Egy helyi kisfiú az osztálytársaival indult, hogy közös fotót készíthessen a híres üzletemberrel. Az út során a rohanás közben a fiú új telefonja azonban összetört, és úgy tűnt, a nap legfontosabb pillanata már el is veszett. A történet itt vehetett volna szomorú fordulatot, de éppen ellenkezőleg történt. Az osztálytársak odavitték a fiút Jákob Zolihoz, és elmesélték neki, mi történt. A milliárdos üzletember azonnal cselekedett. Nemcsak közös fotót készített a Ferrarija előtt a csalódott gyerekkel, hanem egy új iPhone-nal is meglepte, így a kisfiú két álma is valóra vált egyetlen délután alatt – írja a Vaol.hu.

Az eset nemcsak a jelenlévőket hatotta meg, hanem később a közösségi médiában is nagy visszhangot kapott. A fiú édesanyja megható sorokban mondott köszönetet, kiemelve: a történet számára bizonyíték arra, hogy a siker és a pénz nem zárja ki az emberi jóságot. Sőt, épp ellenkezőleg: megfelelő kezekben eszközzé válhat mások örömének megteremtésében. Jákob Zoli számára sem volt idegen az ilyen gesztus: az utóbbi időben több hasonló történet is napvilágot látott róla, amelyekben rászorulókat, beteg gyerekeket vagy nehéz helyzetben lévő családokat segített. Ez a szombathelyi epizód azonban különösen emlékezetes marad, mert megmutatta, hogy egy véletlen balesetből is születhet felejthetetlen élmény.

