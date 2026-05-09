Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Sztár

Váratlan fordulat Szabó Zsófi terhessége kapcsán – erre mi sem számítottunk

jákob zoli

Szívszorító kezdés, boldog befejezés: így segített Jákob Zoli egy kisfiúnak

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy összetört telefon, egy váratlan találkozás és egy nagyvonalú gesztus. Valóra vált egy szombathelyi kisfiú két álma egyszerre, amikor Jákob Zoli a városba látogatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jákob zolitörténetkisfiúszombathely

Nem mindennapi jelenet játszódott le Szombathelyen április végén: Jákob Zoli érkezése pillanatok alatt kisebb tömeget vonzott a főtérre.

Jákob Zoltán, JákobZoltán, Jákob Zoli, Jákob Zoli, magyar üzletember
Jákob Zoli április végén Szombathelyen járt
Fotó: Szabolcs László

Egy helyi kisfiú az osztálytársaival indult, hogy közös fotót készíthessen a híres üzletemberrel. Az út során a rohanás közben a fiú új telefonja azonban összetört, és úgy tűnt, a nap legfontosabb pillanata már el is veszett. A történet itt vehetett volna szomorú fordulatot, de éppen ellenkezőleg történt. Az osztálytársak odavitték a fiút Jákob Zolihoz, és elmesélték neki, mi történt. A milliárdos üzletember azonnal cselekedett. Nemcsak közös fotót készített a Ferrarija előtt a csalódott gyerekkel, hanem egy új iPhone-nal is meglepte, így a kisfiú két álma is valóra vált egyetlen délután alatt – írja a Vaol.hu.

Jákob Zoli sok mindenkin segített már

Az eset nemcsak a jelenlévőket hatotta meg, hanem később a közösségi médiában is nagy visszhangot kapott. A fiú édesanyja megható sorokban mondott köszönetet, kiemelve: a történet számára bizonyíték arra, hogy a siker és a pénz nem zárja ki az emberi jóságot. Sőt, épp ellenkezőleg: megfelelő kezekben eszközzé válhat mások örömének megteremtésében. Jákob Zoli számára sem volt idegen az ilyen gesztus: az utóbbi időben több hasonló történet is napvilágot látott róla, amelyekben rászorulókat, beteg gyerekeket vagy nehéz helyzetben lévő családokat segített. Ez a szombathelyi epizód azonban különösen emlékezetes marad, mert megmutatta, hogy egy véletlen balesetből is születhet felejthetetlen élmény.

Egyébként továbbra is keresi a szerelemet a korábbi Nagy Ő. Jákob Zoltán a párkapcsolatokról, a pénzről, és a volt feleségeiről is mesélt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!