Jeszenszky-kaland: áltudomány, vagy a rákgyógyítás „szent grálja”?

A Jeszenszky-kaland legújabb részében Jeszenszky Zsolt vendége Dr. Somlyai Gábor biológus, feltaláló, aki 40 éve kezdett el foglalkozni az emberi sejtekben a szubmolekuláris folyamatokkal, és így jutott el a csökkentett deutérium-tartalmú víz alkalmazásához a rákgyógyításban. A Magyar Tudományos Akadémia illetékesei eleinte még áltudománynak bélyegezték, de a klinikai vizsgálatok és a nemzetközi eredmények őt igazolják. De miért ilyen nehéz „áttörni a falat”? És miért ilyen hatékony, hiszen „ez csak víz”?

