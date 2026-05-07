Megnyílt Jókai Mór kertjének digitális világa az érdeklődők előtt

Budapesten, 2026. május 7-én, csütörtökön jelentette be az Országos Széchényi Könyvtár, hogy elkészült Jókai Mór kertje, vagyis az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A projekt Jókai kevésbé ismert, szenvedélyes kertészi oldalát mutatja be korabeli források, növénylisták, térképek és képi dokumentumok alapján – írja az MTI.

Jókai Mór kertje – A présház messziről

Interaktív honlapon fedezhető fel a kert

A Jókai gazda kertje című projekt részeként interaktív ismeretterjesztő honlap és háromdimenziós tájrekonstrukció készült. A látogatók online bejárhatják a kert, a villa és a présház egykori világát, valamint összevethetik a mai és történeti térképeket.

Az oldal Jókai saját növénylistái alapján 42 növény kulturális, gazdasági és művészeti jelentőségét is bemutatja. Emellett az író kertészeti tanácsai és műveinek kapcsolódó részletei is helyet kaptak a digitális tartalomban.

Jókai Mór kertje a helyszínen is új élményt ad

A virtuális fejlesztések a budapesti XII. kerületben, a Költő utca 21. szám alatt található Jókai-kertben is elérhetők lesznek QR-kódos táblák segítségével.

A látogatók így a mai kertben sétálva ismerhetik meg az egykori svábhegyi birtok történeti rétegeit.

A projekthez programsorozat is kapcsolódik: vezetett séták, könyvbemutató, szakmai előadások és 3D-s animáció is várja az érdeklődőket májusban és júniusban.