Megkóstolná? Fehérboros kagylóból készült az idei Balaton legdurvább fagyija

A balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó tulajdonosa, Pálfi Attila évek óta arról ismert, hogy tudatosan feszegeti a hagyományos fagylaltkészítés határait. A kagylós fagyi ötlete egy fonyódi vihar után született meg, amikor a Balaton partját ellepték az apró kagylók. A fagylaltmester szerint ekkor fogalmazódott meg benne, hogy ebből a szokatlan alapanyagból készít különleges fagylaltot – írja a SONLINE.
Egy balatoni vihar adta a kagylós fagyi ötletét
Pálfi Attila elmondása szerint mindig olyan alapanyagokat keres, amelyek hétköznapi ételként ismertek, de fagylaltként még senki nem használta őket. Korábban már készített hekkfagyit, sajtos-tejfölös-lángosos fagylaltot, uborkás és alkoholos változatokat is, most azonban a balatoni kötődés került a középpontba.
A különleges fagylalt alapja egy fehérboros kagylóragu lett, amely fokhagymával és olívaolajjal készül. A balatoni bor kiválasztására is nagy hangsúlyt fektettek: a száraz szürkebarát a Szent György-hegyről érkezett.
A zsűri is ledöbbent a különleges fagylalt láttán
A Balaton Fagyija verseny zsűrije kíváncsian fogadta az extrémnek számító kreációt. A fagylaltmester szerint több zsűritag is örült annak, hogy ismét valami teljesen szokatlan ízzel nevezett.
A balatoni cukrász szerint egyre nagyobb az érdeklődés a különleges fagylaltok iránt, ezért a jövőben még több zöldség alapú desszerttel kísérletezik majd. Már készül a spárgás és az avokádós fagyi is, miközben a klasszikus ízek továbbra is megmaradnak a kínálatban.
Spenótos és avokádós fagyi is jöhet a Balatonnál
A másik idei nevezés kiwi és spenót párosításával készült, amely szintén nagy figyelmet kapott. Pálfi Attila szerint a vendégek egyszerre keresik a megszokott ízeket és az olyan balatoni fagyi különlegességeket, amelyek máshol biztosan nem kaphatók.
A balatonmáriafürdői fagyizó a tervek szerint már télen sem zár majd be, mert a tulajdonos szerint a Balaton mellett egész évben van igény az újdonságokra és az extrém fagylaltokra.
Pacal, halászlé, kovászos uborka vagy éppen Carolina Reaper chili – elsőre inkább egy falusi főzőverseny menüjének hangzanak, mint fagylaltízeknek. Tatabányán azonban ezekből készülnek az ország legmegosztóbb és talán legkülönlegesebb fagyijai, amelyek miatt már külföldről is érkeznek kíváncsi vendégek.
Miközben a legtöbben már 600–800 forintos gombócárakon is felszisszennek, a világ néhány pontján akár több millió forintot is elkérnek egyetlen adag fagylaltért. A luxusfagyik piaca ugyan rétegtermék, mégis egyre komolyabb üzlet: már nemcsak a desszert számít, hanem a presztízs, a márka és az élmény is.