Megkóstolná? Fehérboros kagylóból készült az idei Balaton legdurvább fagyija

A balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó tulajdonosa, Pálfi Attila évek óta arról ismert, hogy tudatosan feszegeti a hagyományos fagylaltkészítés határait. A kagylós fagyi ötlete egy fonyódi vihar után született meg, amikor a Balaton partját ellepték az apró kagylók. A fagylaltmester szerint ekkor fogalmazódott meg benne, hogy ebből a szokatlan alapanyagból készít különleges fagylaltot – írja a SONLINE.

A kagylós fagyi lett az idei balatoni fagylaltszezon egyik legmegosztóbb különlegessége

Egy balatoni vihar adta a kagylós fagyi ötletét

Pálfi Attila elmondása szerint mindig olyan alapanyagokat keres, amelyek hétköznapi ételként ismertek, de fagylaltként még senki nem használta őket. Korábban már készített hekkfagyit, sajtos-tejfölös-lángosos fagylaltot, uborkás és alkoholos változatokat is, most azonban a balatoni kötődés került a középpontba.

A különleges fagylalt alapja egy fehérboros kagylóragu lett, amely fokhagymával és olívaolajjal készül. A balatoni bor kiválasztására is nagy hangsúlyt fektettek: a száraz szürkebarát a Szent György-hegyről érkezett.

A zsűri is ledöbbent a különleges fagylalt láttán

A Balaton Fagyija verseny zsűrije kíváncsian fogadta az extrémnek számító kreációt. A fagylaltmester szerint több zsűritag is örült annak, hogy ismét valami teljesen szokatlan ízzel nevezett.

A balatoni cukrász szerint egyre nagyobb az érdeklődés a különleges fagylaltok iránt, ezért a jövőben még több zöldség alapú desszerttel kísérletezik majd. Már készül a spárgás és az avokádós fagyi is, miközben a klasszikus ízek továbbra is megmaradnak a kínálatban.

Spenótos és avokádós fagyi is jöhet a Balatonnál

A másik idei nevezés kiwi és spenót párosításával készült, amely szintén nagy figyelmet kapott. Pálfi Attila szerint a vendégek egyszerre keresik a megszokott ízeket és az olyan balatoni fagyi különlegességeket, amelyek máshol biztosan nem kaphatók.

A balatonmáriafürdői fagyizó a tervek szerint már télen sem zár majd be, mert a tulajdonos szerint a Balaton mellett egész évben van igény az újdonságokra és az extrém fagylaltokra.

Sokkol az ország legdurvább fagyija: pacal és chili a tölcsérben

Pacal, halászlé, kovászos uborka vagy éppen Carolina Reaper chili – elsőre inkább egy falusi főzőverseny menüjének hangzanak, mint fagylaltízeknek. Tatabányán azonban ezekből készülnek az ország legmegosztóbb és talán legkülönlegesebb fagyijai, amelyek miatt már külföldről is érkeznek kíváncsi vendégek.