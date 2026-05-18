Még mindig várja a hívását – megrázó vallomást tett Kálloy Molnár Péter özvegye

Kálloy Molnár Péter özvegye, Lestár Ágnes őszintén beszélt arról, hogyan próbálja túlélni a mindennapokat férje elvesztése után. A népszerű színész december 1-jén, mindössze 55 évesen hunyt el egy rövid lefolyású, súlyos betegség következtében – írja a Blikk.

Kálloy Molnár Péter özvegye elárulta: minden nap hallgatja férje dalait, és reméli, hogy egyszer még üzenetet kap tőle

Ágnes elmondta, a hiány olyan erős, hogy naponta „perlekedik” Péterrel, és azt kéri tőle, legalább egy pillanatra láthassa vagy hallhassa őt. Nem kerüli az emlékeit: minden nap meghallgat tőle egy dalt, vagy megnéz valamit, amiben szerepel, hogy úgy érezhesse, még beszélgethet vele.

Az özvegy szerint a gyász egyik legnehezebb része az, hogy még mindig olyan, mintha Péter csak nagyon messzire utazott volna. Várna tőle egy rövid üzenetet, egy hívást, akár csak annyit, hogy „minden oké”.

Közben gyermekeik miatt is igyekszik erős maradni. Fiuk, Pisti érettségire és képzőművészeti felvételire készül, lányuk, Szofi pedig mindössze 15 évesen már rendkívüli zenei tehetséget mutat. Ágnes szerint Péter nagyon támogatta őket, ezért most különösen fontos, hogy ő is építse bennük az önbizalmat.

Megrendítő pillanatok között vettek végső búcsút december 19-én a kivételes tehetségű művésztől. Kálloy Molnár Péter temetésén özvegye, Lestár Ágnes remegő hangon búcsúzott el súlyos betegségben elhunyt férjétől.