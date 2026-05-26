A kánikula nem csak kellemetlen! – ezekre a tünetekre figyeljen, ha napokig tart a hőség

A nyári hőhullámok idején különösen fontos odafigyelni a test jelzéseire, mert a magas hőmérséklet az egész szervezet működésére hatással lehet. Kánikulában a test folyamatosan próbálja fenntartani az ideális belső hőmérsékletet: fokozódik az izzadás, kitágulnak az erek, gyorsulhat a pulzus, és a szervezet igyekszik minél több hőt leadni.

A nyári kánikula csendben terheli meg a szívet, az agyat és a keringést

Kánikula idején a keringés kapja az egyik legnagyobb terhelést

A nagy melegben az erek kitágulnak, hogy a vér a bőr felszíne felé áramoljon, és így segítsen a hőleadásban. Ez azonban vérnyomásesést, szédülést, gyengeséget vagy ájulásközeli érzést is okozhat.

Különösen veszélyeztetettek az idősek, a szív- és érrendszeri betegek, a magas vérnyomással élők, valamint azok, akik fizikai munkát végeznek a melegben.

A WHO szerint a hőstressz súlyosbíthatja többek között a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget és más krónikus állapotokat is.

Az izzadás segít, de kiszáradáshoz vezethet

Az izzadás a test természetes hűtőrendszere, de közben folyadékot és ásványi anyagokat is veszítünk. Már az enyhébb folyadékhiány is okozhat fejfájást, fáradtságot, szájszárazságot, sötétebb vizeletet vagy koncentrációzavart.

A fokozott izzadás irritációt, kipirosodást vagy hőkiütést okozhat, különösen a hajlatokban

Ha a kiszáradás fokozódik, izomgörcs, hányinger, szapora pulzus, alacsony vérnyomás és ájulás is jelentkezhet. A CDC szerint a hőkimerülés tünetei közé tartozik a fejfájás, hányinger, szédülés, gyengeség, erős izzadás és a csökkent vizeletürítés is.

A hőség hatása a szervezetre – Az agyra, az alvásra és az emésztésre is hat

Kánikulában romolhat a figyelem, lassulhat a reakcióidő, és nehezebb lehet koncentrálni.

A meleg és a folyadékhiány együtt fejfájást, ingerlékenységet és levertséget is okozhat.

Az emésztés is lelassulhat, ezért sokan kevésbé kívánják a nehéz, zsíros ételeket. Éjszaka pedig a szervezet nehezebben hűl le, ami rosszabb alváshoz, gyakori ébredéshez és másnapi fáradtsághoz vezethet.

Mikor kell komolyan venni a tüneteket?

A hőkimerülés és a hőguta már veszélyes állapot lehet. Figyelmeztető jel lehet az erős szédülés, hányinger, hányás, fejfájás, zavartság, ájulás, szapora pulzus, izomgörcs vagy a forró, kipirult bőr. A hőguta sürgősségi állapot, amely késlekedés nélkül orvosi segítséget igényelhet.

A megelőzésben sokat számít a rendszeres folyadékpótlás, az árnyék keresése, a könnyű ruházat, a déli tűző nap kerülése, a lakás hűtése és az, ha a fizikai aktivitást inkább reggelre vagy estére időzítjük – hívta fel a figyelmet az Egészségkalauz.