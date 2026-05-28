Kapu Tibor miatt lett vége a TV2 sztárja kapcsolatának?

Nagy Renáta hosszú hallgatás után elmondta, mi történt közte és a második magyar űrhajós között. A Kapu Tibor nevével összekapcsolt pletyka végül nemcsak kellemetlen híresztelés lett, hanem Renáta friss párkapcsolatát is tönkretette.
Kapu Tibor és Nagy Renáta közös képe pillanatok alatt bejárta az internetet, sokan pedig azonnal találgatni kezdtek, lehet-e több köztük egyszerű ismeretségnél. A Házasság első látásra sztárja most tisztázta: az űrhajóssal csupán egy rendezvényen beszélgettek, semmilyen romantikus kapcsolat nem alakult ki közöttük – írja a Blikk.

Kapu Tibor és Nagy Renáta közös fotója akkora vihart kavart, hogy végül a TV2 sztárjának kapcsolata is ráment.
Fotó: Szabolcs László

Kapu Tibor és Nagy Renáta találkozása után indultak el a pletykák

Renáta a Gundel-bálon ismerte meg Kapu Tibort, ahol saját elmondása szerint még párkapcsolatban élt. Az akkori párja munka miatt nem tudott vele tartani, így ismerőseivel érkezett az eseményre.

A TV2 sztárja szerint jó hangulatú, könnyed beszélgetés volt köztük, de semmi több. A közös fotót azért osztotta meg, mert követte Kapu Tibor munkásságát, és büszke volt arra, hogy személyesen is találkozhatott vele.

Egy friss szerelem ment rá a pletykákra

A gond akkor kezdődött, amikor a közös kép miatt elindultak a találgatások. Renáta elárulta, hogy akkoriban mindössze másfél hónapja volt együtt a párjával, de úgy érezte, a kapcsolat különleges és sorsszerű.

Egy autós eseményen ismerték meg egymást, ahol szinte véletlenül kerültek egymás mellé. A beszélgetésük azonnal jól alakult, Renáta pedig úgy érezte, valóban megtalálhatta a másik felét.

 

A Kapu Tibor körüli pletykák azonban feszültséget hoztak közéjük. Renáta szerint az akkori párját mélyen érintette a történet, főleg azért, mert a kapcsolatuk még nagyon friss volt, és nem tudták időben, nyugodtan megbeszélni a helyzetet.

Renáta ma már bánja, hogy nem reagált hamarabb

Nagy Renáta elismerte, hogy hibázott, amikor nem tisztázta azonnal a pletykákat. Akkor úgy gondolta, jobb nem foglalkozni a híresztelésekkel, és inkább a kapcsolatára koncentrál.

Később azonban kiderült, hogy ez nem volt elég. Hiába mondta el párjának, hogy közte és Kapu Tibor között nem történt semmi, a férfi végül nem tudta megbocsátani a helyzetet, és szakítottak.

Renáta ma már elengedte, hogy ezt a kapcsolatot helyrehozzák. Azt mondta, olyan mondatok is elhangzottak, amelyeket nehéz lenne elfelejteni, ugyanakkor őszintén sajnálja, hogy a történet így végződött.

 

