Kapu Tibor miatt lett vége a TV2 sztárja kapcsolatának?

Kapu Tibor és Nagy Renáta közös képe pillanatok alatt bejárta az internetet, sokan pedig azonnal találgatni kezdtek, lehet-e több köztük egyszerű ismeretségnél. A Házasság első látásra sztárja most tisztázta: az űrhajóssal csupán egy rendezvényen beszélgettek, semmilyen romantikus kapcsolat nem alakult ki közöttük – írja a Blikk.

Kapu Tibor és Nagy Renáta közös fotója akkora vihart kavart, hogy végül a TV2 sztárjának kapcsolata is ráment.

Fotó: Szabolcs László

Kapu Tibor és Nagy Renáta találkozása után indultak el a pletykák

Renáta a Gundel-bálon ismerte meg Kapu Tibort, ahol saját elmondása szerint még párkapcsolatban élt. Az akkori párja munka miatt nem tudott vele tartani, így ismerőseivel érkezett az eseményre.

A TV2 sztárja szerint jó hangulatú, könnyed beszélgetés volt köztük, de semmi több. A közös fotót azért osztotta meg, mert követte Kapu Tibor munkásságát, és büszke volt arra, hogy személyesen is találkozhatott vele.

Egy friss szerelem ment rá a pletykákra

A gond akkor kezdődött, amikor a közös kép miatt elindultak a találgatások. Renáta elárulta, hogy akkoriban mindössze másfél hónapja volt együtt a párjával, de úgy érezte, a kapcsolat különleges és sorsszerű.

Egy autós eseményen ismerték meg egymást, ahol szinte véletlenül kerültek egymás mellé. A beszélgetésük azonnal jól alakult, Renáta pedig úgy érezte, valóban megtalálhatta a másik felét.

A Kapu Tibor körüli pletykák azonban feszültséget hoztak közéjük. Renáta szerint az akkori párját mélyen érintette a történet, főleg azért, mert a kapcsolatuk még nagyon friss volt, és nem tudták időben, nyugodtan megbeszélni a helyzetet.

Renáta ma már bánja, hogy nem reagált hamarabb

Nagy Renáta elismerte, hogy hibázott, amikor nem tisztázta azonnal a pletykákat. Akkor úgy gondolta, jobb nem foglalkozni a híresztelésekkel, és inkább a kapcsolatára koncentrál.

Később azonban kiderült, hogy ez nem volt elég. Hiába mondta el párjának, hogy közte és Kapu Tibor között nem történt semmi, a férfi végül nem tudta megbocsátani a helyzetet, és szakítottak.

Renáta ma már elengedte, hogy ezt a kapcsolatot helyrehozzák. Azt mondta, olyan mondatok is elhangzottak, amelyeket nehéz lenne elfelejteni, ugyanakkor őszintén sajnálja, hogy a történet így végződött.