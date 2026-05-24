Megdöbbentő, amit a kutatók találtak: eltűnhet a klasszikus karácsonyfa

Az elmúlt években országszerte egyre több helyről érkeztek jelzések kiszáradó, legyengült vagy elpusztult lucfenyőkről. A HUN-REN Atommagkutató Intézet kutatói által végzett felmérés során több ezer fa állapotát vizsgálták meg, és az eredmények szerint az érintett példányok jelentős része már elpusztult. Ez gondot okozhat a karácsonyfa-piacon is – írja a boon.hu.

A lucfenyő az egyik legnépszerűbb karácsonyfa Magyarországon

Eltűnhet az ikonikus magyar karácsonyfa

A szakemberek szerint a lucfenyő számára egyre kedvezőtlenebbek a magyarországi körülmények. A növekvő átlaghőmérséklet, a hosszabb aszályos időszakok és a csökkenő páratartalom együttesen gyengítik a fák ellenálló képességét. Emiatt a lucfenyők sokkal sérülékenyebbé válnak a különböző kártevőkkel és betegségekkel szemben is.

A lucfenyő eredetileg elsősorban a hűvösebb, csapadékosabb területeken érzi jól magát. Magyarországon ugyanakkor évtizedeken át népszerű díszfa volt, sok kertben, parkban és közterületen ültették, emellett a karácsonyi időszak egyik legkeresettebb fafajának számított.

Az erdészeti szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni az őshonos és a változó klímához jobban alkalmazkodó fafajokra. Több helyen már megkezdődött a lucfenyvesek fokozatos átalakítása, hogy ellenállóbb, változatosabb erdők jöhessenek létre.

A kutatók szerint a lucfenyők pusztulása nem csupán egyetlen fafaj problémája, hanem figyelmeztető jel arra, hogy a klímaváltozás hatásai már most jelentősen alakítják Magyarország természeti környezetét. A szakemberek úgy vélik, a következő évtizedekben további hasonló változásokra kell felkészülni.

