Sokan nem tudnak róla, pedig több százezer forint járhat a repülőutak után

2025-ben több száz bejelentés érkezett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, elsősorban járattörlések, hosszabb késések és az utasoknak járó kártérítés elmulasztása miatt. A vizsgálatok során több tízmillió forintos bírságot szabtak ki a légitársaságokra - számolt be róla a FEOL.

A kártérítés összege akár több százezer forint is lehet egy hosszabb járatkésés után

A hatóság próbavásárlásokkal és az ügyfélszolgálatok ellenőrzésével is vizsgálja a szolgáltatókat. Az ellenőrzések célja annak feltárása, hogy a légitársaságok megfelelően tájékoztatják-e az utasokat jogaikról, valamint biztosítják-e a szükséges segítséget késések vagy járattörlések esetén.

A szabályok szerint a légitársaságoknak bizonyos esetekben étkezést, szállást és egyéb ellátást is biztosítaniuk kell az utasok számára. Ha ezt nem teszik meg, az utasok saját költségen is intézkedhetnek, de fontos, hogy minden számlát és nyugtát megőrizzenek.

Mennyi kártérítés jár repülő késése esetén?

A repülő késése esetén járó kártérítés összege az út hosszától és a késés mértékétől függ. Az Európai Unió szabályai alapján három órát meghaladó késés esetén az utasok általában 250, 400 vagy akár 600 euróra is jogosultak lehetnek.

1500 kilométer alatti utaknál 250 euró járhat

1500 és 3500 kilométer közötti járatoknál 400 euró lehet a kártérítés

3500 kilométer feletti utak esetén akár 600 eurót is fizethet a légitársaság

Ez forintra átszámolva nagyjából 85 ezer és 207 ezer forint közötti összeget jelenthet utasonként. Emellett bizonyos esetekben étkezés, ital vagy szállás is járhat az utasoknak.