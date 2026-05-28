Óriási katonai gép húzott el a Balaton felett, sokan megijedtek – videó

Egy katonai repülőgép keltett riadalmat a Balatonnál, miután szokatlanul alacsonyan húzott el a tó térségében. A Veol.hu szerint a közösségi oldalakon megjelent videó és fotók alapján a teherszállító gép néhány száz méteres magasságban repülhetett.

A katonai repülőgép - Forrás: Mediaworks

Szokatlanul alacsonyan húzott el egy hatalmas katonai teherszállító repülőgép a Balaton térségében, több helyi lakos pedig meglepetten vagy ijedten figyelte az óriásgép érkezését. A közösségi oldalakon megjelent fotók és videók alapján a gép néhány száz méteres magasságban repülhetett a tó felett – írta a Veol.hu vármegyei hírportál.

A beszámolók szerint a lakosok nagy valószínűséggel egy C-17-es gyakorlatot láttak. A lefotózott repülőgép feltehetően a Pápán állomásozó Boeing C-17 Globemaster III katonai teherszállító volt, amelyet a NATO Nehéz Légiszállító Ezrede használ stratégiai szállítási feladatokra.

A C-17-esek rendszeresen gyakorlatoznak a Balaton környékén

A pápai bázisról rendszeresen indulnak kiképzési repülések a Balaton és a Bakony térségébe. A helyiek szerint az elmúlt hetekben több magyarországi térségben is feltűnt az óriásgép, volt, aki Mecseknádasd környékén is rendkívül alacsony repülésről számolt be.

A C-17 Globemaster III több mint 50 méter hosszú, szárnyfesztávolsága is meghaladja az 50 métert, és akár 75 tonna rakományt is szállíthat. A gépet katonai járművek, felszerelések és raklapos áruk mozgatására is használják, a személyzet pedig rendszeresen végez nappali és éjszakai kiképző repüléseket.

