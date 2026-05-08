Kávé és Süti sorsjegy: új játékot mutatott be a Szerencsejáték Zrt.

2025. május 8-án jelentette be a Szerencsejáték Zrt., hogy új, háromtagú sorsjegycsalád érkezik a lottózókba. A Kávé és Süti sorsjegy darabonként 1500 forintba kerül, míg a prémium kategóriás Kávézó sorsjegy 3000 forintos áron vásárolható meg, és akár 150 millió forintos főnyereményt is tartogathat.

Kávé és Süti sorsjegy: új kaparós sorsjegycsalád érkezik akár 150 milliós főnyereménnyel

Kávéházi hangulatot idéz az új sorsjegycsalád

A Kávé sorsjegy gyorsabb, könnyedebb játékélményt kínál, míg a Süti változat összetettebb játékmenettel készült azoknak, akik ráérősebben próbálnának szerencsét.

A nagyobb, Kávézó nevű sorsjegy kinyitható formátummal és látványosabb játékfelülettel érkezik.

Kávé és Süti sorsjegy: milliós nyeremények is várhatnak

A Kávé és a Süti kaparós sorsjegyek főnyereménye egyaránt 75 millió forint. Emellett milliós és százezres nyeremények is elérhetők a játékosok számára.

A Kávézó sorsjegy ennél magasabb, 150 millió forintos jackpotot kínál, de 25 milliós, 5 milliós és 1 milliós nyereményeket is tartalmazhat. A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint

ezen a prémium sorsjegyen összesen mintegy 166 darab milliós nyeremény található.

Többféle játékmechanikával készültek

A sorsjegycsaládnál a változatosság is fontos szempont volt:

szimbólum-, szám- és összegkereső játékok, valamint bónuszjátékok is szerepelnek rajtuk.

A vállalat szerint a cél az volt, hogy a játékosok egy hétköznapi, ismerős témán keresztül, rövid időre kikapcsolódva próbálhassák ki szerencséjüket.