Könnyen baj lehet belőle: erre figyeljen, ha gyógyszert szed és kávét iszik

Bár a kávéfogyasztást számos kutatás összefüggésbe hozta a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy akár a depresszió alacsonyabb kockázatával, bizonyos gyógyszerek mellett a kávé nem ajánlott. A szakemberek szerint előfordulhat, hogy a koffein befolyásolja a gyógyszerek felszívódását vagy lebomlását – írja a FITBOOK.

Bizonyos gyógyszerek mellett vigyáznunk kell a kávéfogyasztással

Fotó: Unsplash

Ezekkel a gyógyszerekkel ne igyon kávét

Kutatások szerint a koffein megemelheti a vércukorszintet és ronthatja az inzulinérzékenységet, ezért a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek mellett problémát jelenthet a túlzott kávéfogyasztás.

Az aminofillin nevű, asztma és COPD kezelésére használt gyógyszer mellett a kávé fokozhatja a mellékhatásokat, például a szapora szívverést, a remegést, az álmatlanságot vagy a gyomorpanaszokat.

Bizonyos antidepresszánsok, például a fluvoxamin, az escitalopram vagy az amitriptilin esetében a koffein megváltoztathatja a gyógyszerek lebomlását. Emiatt erősebb lehet a koffein hatása, ami szorongást, szívdobogást vagy alvászavart okozhat.

A levotiroxint tartalmazó pajzsmirigygyógyszereknél a kávé jelentősen csökkentheti a hatóanyag felszívódását. A szakemberek szerint ezért ezeket a készítményeket éhgyomorra, tiszta vízzel ajánlott bevenni.

A pszeudoefedrint tartalmazó megfázás és allergia elleni gyógyszerek, valamint a koffein együtt túlstimulálhatják az idegrendszert, ami idegességet, nyugtalanságot és alvászavarokat válthat ki.

Meglepő, mit derítettek ki a kávéról

A kávé messze túlmutat az egyszerű élénkítésen: aktívan formálja a bélrendszerünket és a tudatunkat is.

Ez történik a szervezetével, ha minden nap kávézik

Egy friss kutatás szerint a kávé sokkal nagyobb hatással vannak a szervezetünkre, mint eddig gondoltuk.