Sokan nem tudják: ezért büntethetnek a kertben

A kert nem teljesen szabad terület: a kert használata során figyelembe kell venni a helyi rendeleteket, a környezetvédelmi szabályokat és a szomszédjog előírásait is. A kert rendben tartása nemcsak esztétikai kérdés, hanem jogi kötelezettség is lehet, különösen akkor, ha másokra is hatással van, amit a telken teszünk - tájékoztat a SZON.

A kert gondozása a szomszédok nyugalmát is érinti

Milyen szabályok vannak a kert használatára?

A kert használata során az egyik legfontosabb elv, hogy mások nyugalmát nem zavarhatjuk indokolatlanul. Ide tartoznak a zajjal járó tevékenységek, például a fűnyírás vagy egyéb gépi munkák, amelyeket sok településen helyi rendelet szabályoz. Gyakori, hogy vasárnap és ünnepnapokon tilos az ilyen jellegű munka.

A szomszédjog szintén fontos szerepet játszik: nem végezhetünk olyan tevékenységet, amely közvetlenül zavarja a környezetünket. Ide tartozik például a füst, a zaj vagy akár a nem megfelelően karbantartott növényzet is. A kert rendben tartása tehát nemcsak ajánlott, hanem bizonyos esetekben kötelező is.

Kell engedély fakivágáshoz a kertben? Sok esetben szükség lehet engedélyre. A fakivágás szabályai településenként eltérhetnek, de általában bejelentési vagy engedélykérési kötelezettség vonatkozik rá. Az önkormányzatok többsége külön nyomtatványt biztosít erre a célra.

Mekkora bírság jár parlagfű miatt?

A parlagfű elleni védekezés kötelező, és ezt törvény írja elő. A földtulajdonos feladata, hogy megakadályozza a növény virágbimbójának kialakulását. Ha ezt elmulasztja, komoly pénzbírságra számíthat. A bírság mértéke általában 15 000 forinttól indul, de nagyobb terület vagy súlyosabb mulasztás esetén akár 5 millió forintig is emelkedhet. Emellett a hatóságok elrendelhetik a kényszerkaszálást is, amelynek költségét szintén a tulajdonosnak kell állnia.