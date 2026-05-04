Sokan nem tudják: ezért büntethetnek a kertben

A kert nem teljesen szabad terület: a kert használata során figyelembe kell venni a helyi rendeleteket, a környezetvédelmi szabályokat és a szomszédjog előírásait is. A kert rendben tartása nemcsak esztétikai kérdés, hanem jogi kötelezettség is lehet, különösen akkor, ha másokra is hatással van, amit a telken teszünk - tájékoztat a SZON.
Milyen szabályok vannak a kert használatára?
A kert használata során az egyik legfontosabb elv, hogy mások nyugalmát nem zavarhatjuk indokolatlanul. Ide tartoznak a zajjal járó tevékenységek, például a fűnyírás vagy egyéb gépi munkák, amelyeket sok településen helyi rendelet szabályoz. Gyakori, hogy vasárnap és ünnepnapokon tilos az ilyen jellegű munka.
A szomszédjog szintén fontos szerepet játszik: nem végezhetünk olyan tevékenységet, amely közvetlenül zavarja a környezetünket. Ide tartozik például a füst, a zaj vagy akár a nem megfelelően karbantartott növényzet is. A kert rendben tartása tehát nemcsak ajánlott, hanem bizonyos esetekben kötelező is.
Kell engedély fakivágáshoz a kertben?
Sok esetben szükség lehet engedélyre. A fakivágás szabályai településenként eltérhetnek, de általában bejelentési vagy engedélykérési kötelezettség vonatkozik rá. Az önkormányzatok többsége külön nyomtatványt biztosít erre a célra.
Mekkora bírság jár parlagfű miatt?
A parlagfű elleni védekezés kötelező, és ezt törvény írja elő. A földtulajdonos feladata, hogy megakadályozza a növény virágbimbójának kialakulását. Ha ezt elmulasztja, komoly pénzbírságra számíthat. A bírság mértéke általában 15 000 forinttól indul, de nagyobb terület vagy súlyosabb mulasztás esetén akár 5 millió forintig is emelkedhet. Emellett a hatóságok elrendelhetik a kényszerkaszálást is, amelynek költségét szintén a tulajdonosnak kell állnia.
Új szabályok az építkezésben, amit sokan félreértenek
Sokan örülnek, hogy egyszerűbbé vált a melléképületek engedélyezése. Az új építési szabályok azonban nem minden településen jelentenek valódi könnyítést, hiszen a helyi önkormányzat dönthet arról, mi épülhet az előkertbe és mi nem.
Nem mindegy, milyen a kerítése – új szabályok, bírság és bontás is lehet a vége
Új építésügyi szabályok határozzák meg, milyen lehet a kerítés. Ha nem felel meg az előírásoknak, akár bírság is lehet a vége, sőt, le is bontathatják velünk.