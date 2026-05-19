Kiara Lord megszólalt, ezt gondolja Stohl Andrásról

Újra felrobbantotta az internetet Stohl András és Kiara Lord múltja. Kiara Lord most először reagált nyíltan a színész szakítására, és arra is kitért, szerinte bánhatja-e Stohl, hogy annak idején nem őt választotta.
Kiara Lord neve ismét előkerült Stohl András és Kiss Kriszta szakítása után, hiszen rengetegen találgatni kezdtek arról, vajon lehet-e még közös jövője a realitysztárnak és a színésznek. A Nagy Ő című műsorban kialakult kapcsolatuk ugyanis sok néző szerint messze szenvedélyesebb volt annál, mint amit Stohl később Krisztával mutatott – írja a Blikk.

Kiara Lord újra megszólalt Stohl András döntéséről és a szakításról
Kiara Lord és Stohl András kapcsolata már a műsorban is hatalmas vihart kavart

A műsor alatt Kiara Lord lett az egyik legmegosztóbb szereplő, aki egészen a döntőig jutott. A horvátországi álomrandin a kapcsolatuk még intimebbé vált, később pedig az is kiderült, hogy az utolsó közös estén testileg is közel kerültek egymáshoz.

A fináléban azonban Stohl András végül Kiss Krisztát választotta. Kiara ezt nehezen viselte, és a kamerák előtt gyáva embernek nevezte a színészt, mielőtt dühösen távozott volna.

Kiara Lord ismét odaszúrt

A szakítás hírére Kiara Lord közösségi oldalát azonnal ellepték a kérdések. Többen arra voltak kíváncsiak, mit gondol Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolatának végéről.

Szerintem sosem voltak együtt, de ki vagyok én, hogy állást foglaljak

 – írta az Instagram-sztorijában.

A követők azt is megkérdezték tőle, szerinte bánhatja-e Stohl András, hogy nem őt választotta a műsor végén.

Szerintem nem, van olyan hiú, mint én

 – válaszolta egy közös, nyelvnyújtós fotó mellé.

Sokan azóta is találgatják, hogy Kiara Lord csak viccelt-e, vagy valóban lenne még esély kettőjük között.

Szörnyű, sötét titkát árulta el Kiara Lord

A szókimondásáról ismert egykori pornósztár még a rajongóit is meglepte legutóbbi vallomásával. Kiara Lord ezúttal a mentális állapotáról, a kemény drogokhoz való viszonyáról és saját ellentmondásos életéről beszélt nyíltan.

