Kiara Lord megszólalt, ezt gondolja Stohl Andrásról

Kiara Lord neve ismét előkerült Stohl András és Kiss Kriszta szakítása után, hiszen rengetegen találgatni kezdtek arról, vajon lehet-e még közös jövője a realitysztárnak és a színésznek. A Nagy Ő című műsorban kialakult kapcsolatuk ugyanis sok néző szerint messze szenvedélyesebb volt annál, mint amit Stohl később Krisztával mutatott – írja a Blikk.

Kiara Lord újra megszólalt Stohl András döntéséről és a szakításról

Kiara Lord és Stohl András kapcsolata már a műsorban is hatalmas vihart kavart

A műsor alatt Kiara Lord lett az egyik legmegosztóbb szereplő, aki egészen a döntőig jutott. A horvátországi álomrandin a kapcsolatuk még intimebbé vált, később pedig az is kiderült, hogy az utolsó közös estén testileg is közel kerültek egymáshoz.

A fináléban azonban Stohl András végül Kiss Krisztát választotta. Kiara ezt nehezen viselte, és a kamerák előtt gyáva embernek nevezte a színészt, mielőtt dühösen távozott volna.

Kiara Lord ismét odaszúrt

A szakítás hírére Kiara Lord közösségi oldalát azonnal ellepték a kérdések. Többen arra voltak kíváncsiak, mit gondol Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolatának végéről.

Szerintem sosem voltak együtt, de ki vagyok én, hogy állást foglaljak

– írta az Instagram-sztorijában.

A követők azt is megkérdezték tőle, szerinte bánhatja-e Stohl András, hogy nem őt választotta a műsor végén.

Szerintem nem, van olyan hiú, mint én

– válaszolta egy közös, nyelvnyújtós fotó mellé.

Sokan azóta is találgatják, hogy Kiara Lord csak viccelt-e, vagy valóban lenne még esély kettőjük között.

Szörnyű, sötét titkát árulta el Kiara Lord

