Életveszélyes játék Szombathelyen: tinédzserek rohannak az autók elé – videó

„Amit vasárnap tapasztaltam Szombathelyen, az életveszélyes kihívás mindenen túltesz – kezdte egy olvasó a vaol.hu-nak, amikor az egészen hihetetlen és életveszélyes dologra hívta fel a figyelmet. – A belvárosban már többször találkoztam ezzel, de most sikerült videóra vennem a felelőtlen tettet. Az egyik zebra előtt fiatalok állnak, majd úgy tesznek mintha az ellenkező irányba indulnának el, de aztán hirtelen megfordulnak és átszaladnak a gyalogátkelőhelyen az óvatlan autós előtt. Úgy tűnt, mintha a fiatalok szándékosan az autók elé futnak ki „poénból”, mintha játék lenne számukra, hogy ki meri megtenni”.

Életveszélyes kihívás: tinédzserek azzal szórakoznak Szombathely belvárosában, hogy autók előtt rohangálnak át váratlanul – Fotó: képernyőfotó / vaol.hu

Az olvasó hozzátette, hogy amikor a tinédzserekre kiabált, már nem futottak vissza elé, de így is rendkívül veszélyesnek, sőt életveszélyesnek tartja ez a „játékot". Véleménye szerint elszomorító, hogy 16-18 éves fiatalok ezt menőnek gondolják, miközben egy pillanat alatt tragédia történhet. Ráadásul nemcsak magukat veszélyeztetik, hanem az autósnak is életre szóló traumát okozhatnak azzal, ha netál rosszul végződik a vagánykodásuk.

Életveszélyes kihívás – valamit tenni kellene

Szintén egy olvasó küldte el a lapnak azt a videót is, amin az látható, hogy egy rolleres csapat az esti órákban fékezés nélkül áthajt a gyalogátkelőhelyen.

A felvételt készítője a rollerezés kapcsán egy másik jelenségre is felhívta a figyelmet. Kisgyermekével sokat sétál a Fő téren. Nem ritkák azok az esetek, amikor a fiatalok a járművükkel veszélyesen, és talán szándékosan túlságosan közel mennek a gyalogosokhoz. Ezzel pedig komoly félelmet keltenek a járókelőkben. Ráadásul a nagy sebesség mellett kacskaringóznak is a sétálók között.

Az olvasó szerint a szülőknek, a kortársaknak illő lenne elbeszélgetniük felelőtlen gyerekeikkel, társaikkal. Mertha így folytatódik, akkor ebből könnyen tragédia lehet.

