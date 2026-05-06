Ha Székesfehérváron jár, ennél a lámpánál legyen óvatos – büntetés lehet a vége

Elsőként külföldön terjedt el a sebességmérővel felszerelt közlekedési lámpa használata. Célja, hogy megállásra késztesse a gyorsan hajtó autósokat, amivel sok esetben akár az előttünk haladó, szabályosan haladó autósokat is fel lehet bosszantani, ugyanis ekkor ők is piros lámpát kapnak. Székesfehérváron, 2020-ban a Pozsonyi úton szereltek fel hivatalosan „büntető” piros lámpát amelyben az érzékelő kiszűri a gyorsan hajtókat, és öt másodpercre pirosra vált a lámpa. Tavaly ősszel a Palotai úton hasonló eszközt szereltek fel, nem véletlenül, hívta fel a figyelmet a feol.hu.

A sebességmérővel felszerelt közlekedési lámpa az időnkkel büntet – Fotó: pexels.com / illusztráció

Ezért van sebességmérővel felszerelt közlekedési lámpa Székesfehérvár több pontján

A Palotai út 115-ös házszámnál, a városból kifelé vezető forgalmas útszakaszon rendszeres probléma a gyorshajtás. A legnagyobb probléma, hogy egy igen sűrűn lakott területről van szó, ráadásul két igen forgalmas buszmegálló található a zebránál. Emiatt szerelték fel a sebességmérő-berendezéssel szerelt kamerát, azonban könnyen ki lehet védeni a büntető pirosat, ugyanis előtte mutatja a kamera által érzékelt sebességünket, így megkönnyíti a saját és mások haladását is.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Újfajta jelzőlámpákat szereltek fel; rossz nézni, mit művelnek azóta az autósok – videó

A megszokott piros, sárga és zöld helyett új jelzésekkel találkozhatnak az autósok több kereszteződésben. A lámpa sárga, villogó sárga, piros és villogó piros jelzést is ad.

Ezt rengeteg autós rosszul tudja a közlekedési lámpákról

Van valami, ami nem pontosan terjedt el a közlekedési lámpákról a köztudatban. Ezt kell még tudni a sárga jelzésről.



