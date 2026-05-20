Kozso teljesen összeomlott – rendőrökkel törtek rájuk a végrehajtók

Kozso szerint végrehajtók jelentek meg annál a budapesti ingatlanrésznél, amely édesapjához tartozik, és rendőri kísérettel több értéket is elszállítottak. Az énekes a Blikknek arról beszélt, hogy az ügy egy régi közös költség tartozás miatt indult, amelyet állítása szerint később rendeztek, az árverést azonban így sem sikerült megakadályozni.

A beszámoló szerint Kozso családja jogi lépéseket tett az ügyben, de az ingatlanrészt idén tavasszal elárverezték. Az énekes azt mondta, az érintett épületrész össze van kapcsolva az ő lakrészével is, ezért több személyes tárgyát, fellépőruháját és családi értékét is elvitték a végrehajtás során.

Borzasztó ez az egész

– fogalmazott Kozso, majd hozzátette: számára különösen fájdalmas, hogy édesapja alkotásai és saját emlékei is az ingatlanban voltak.

A család szerint a végrehajtási eljárás több részlete is kérdéseket vet fel, ezért további jogi lehetőségeket vizsgálnak. Az énekes párja arról beszélt, hogy reményeik szerint még tisztázható, pontosan hogyan zajlott az ügy.

Kozso arról is beszélt, hogy az új tulajdonos biztonsági őrt állított az ingatlanrész mellé, miközben attól tartanak, hogy hamarosan új lakók költözhetnek be a szomszédos területre. Az énekes a közösségi médiában is segítséget kért, és arra figyelmeztetett, hogy akár egy kisebb tartozásnak is súlyos következménye lehet.