Figyelmeztetés: drónokkal, traffipaxokkal és szondákkal vadásznak az autósokra a hosszú hétvégén

A fokozott közúti ellenőrzésekkel kapcsolatban a rendőrség hangsúlyozta, hogy a pünkösdi időszakban kiemelt figyelmet fordítanak az ittas járművezetők kiszűrésére és a sebességhatárok betartatására. A sofőröknek azzal is számolniuk kell, hogy a finn módszeres ellenőrzések helyszíneit és időpontjait előzetesen nem hozzák nyilvánosságra. A cél az, hogy a közlekedők bármikor rendőri ellenőrzésre számítsanak, és folyamatosan betartsák a szabályokat – számolt be a sonline.hu.

A fokozott közúti ellenőrzésekbe a traffipax is beletartozik

Fokozott közúti ellenőrzés: akár egy pohár sör is 100 ezer forintba kerülhet

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a járőrautók mellett civil gépkocsik, sebességmérő berendezések, alkoholszondák, fedélzeti- és testkamerák, valamint drónok is segítik majd az akciókat.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hosszú hétvégék idején sokan családi vagy baráti összejöveteleken vesznek részt, ahol könnyen előfordulhat alkoholfogyasztás. Magyarországon azonban továbbra is zéró tolerancia van érvényben, így már kis mennyiségű alkohol elfogyasztása után sem szabad volán mögé ülni.

A közlekedési szakértők szerint nemcsak az ittas vezetés jelent veszélyt, hanem a gyorshajtás, a szabálytalan előzés és a gyalogosok figyelmen kívül hagyása is. A Balaton térségében és a népszerű kirándulóhelyek környékén is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani.

A szabályszegések ráadásul komoly anyagi következményekkel járhatnak. Egy kisebb mennyiségű alkohol elfogyasztása után mért pozitív eredmény akár több tízezer forintos bírságot és büntetőpontokat is eredményezhet. Aki pedig túl sok pontot gyűjt össze, a jogosítványát is elveszítheti.

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a hosszú hétvégén fokozott figyelemmel vezessenek, tartsák be a KRESZ szabályait, és semmiképpen ne üljenek autóba alkoholfogyasztás után. A hatóságok szerint ezzel nemcsak a büntetés kerülhető el, hanem a súlyos balesetek is megelőzhetők.

