A tudósok szerint a krumpli megváltoztathatta az embereket

Meglepő genetikai felfedezésre jutottak amerikai kutatók. Egy friss vizsgálat szerint az Andok őslakosainak szervezete egészen különleges módon alkalmazkodhatott a krumpliban gazdag étrendhez.
Egy kaliforniai egyetem kutatói több mint 3700 ember genetikai állományát vizsgálták meg 83 különböző népcsoportból. Az eredmények alapján az andoki őslakosok nyálában átlagosan akár négyszer több olyan gén található, amely a krumpliban található keményítő lebontásáért felelős enzimet termeli – írja a Refractor.

A krumpli régóta az egyik legnépszerűbb élelmiszerünk – Fotó: Unsplash
A krumpli az emberi evolúciót is befolyásolta

A kutatók szerint ez az alkalmazkodás nagyjából tízezer évvel ezelőtt kezdődhetett, éppen akkor, amikor a burgonya egyre fontosabb szerepet kapott az Andok térségének táplálkozásában.

A vizsgálat középpontjában az AMY1 nevű gén állt, amely a nyálamiláz nevű emésztőenzim termeléséért felel. Ez az enzim már a szájban elkezdi lebontani a keményítőt. A legtöbb ember két-hét példánnyal rendelkezik ebből a génből, az andoki őslakosoknál azonban átlagosan tíz génmásolatot találtak. A szakemberek szerint ez nem véletlen genetikai eltérés lehetett. 

A részletes elemzések arra utalnak, hogy azok az emberek, akik több AMY1 génnel rendelkeztek, valamivel nagyobb eséllyel éltek túl és vállaltak utódokat. A kutatók számításai szerint ez az előny ugyan mindössze körülbelül 1,24 százalékos lehetett, de több ezer év alatt jelentős genetikai különbséggé nőhette ki magát.

Omer Gokcumen, a kutatás egyik vezetője szerint ritka, hogy ilyen erős bizonyítékot találjanak arra, miként alakította az étrend az emberi evolúciót.

A kutatók szerint a burgonya nem egyszerűen alapélelmiszer volt az Andokban, hanem hosszú távon az ott élők genetikai fejlődésére is hatással lehetett.

