Ezzel az olcsó háztartási trükkel pillanatok alatt eltüntethetők a kullancsok

A szakértők szerint a kullancsok nemcsak kellemetlenek, hanem veszélyes betegségeket, például Lyme-kórt vagy agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A megfelelő öltözködés, a kullancsriasztó használata és a tudatos ellenőrzés jelentősen csökkentheti a kullancscsípés kockázatát. Egyre többen alkalmaznak mechanikai módszereket is a ruházatra tapadt élősködők eltávolítására - tájékoztat a Sonline.

A kullancsok gyakran hosszú ideig másznak a ruházaton csípés előtt

Fotó: Unsplash

Milyen háztartási eszköz segíthet a kullancsok ellen?

A ruhatisztító henger (szöszhenger) hatékony módszer lehet a kullancsok elleni védekezés során. A ragacsos felület könnyen összegyűjti a ruházatra tapadt vérszívókat, mielőtt azok elérnék a szabad bőrfelületet.

A szakemberek szerint érdemes túrázás közben és után is végiggörgetni a hengert a nadrágszárakon, a zoknik környékén és a kabát alsó részén. A kullancsok ugyanis gyakran hosszabb ideig másznak a ruházaton, mielőtt csípnének.

Hogyan távolítsuk el a kullancsokat a ruházatról?

A kullancsok kampós lábaikkal erősen kapaszkodnak a textilszálak közé, ezért fontos a ruházat alapos átvizsgálása. A világos ruhák előnyt jelenthetnek, mert a sötét színű élősködők könnyebben észrevehetők rajtuk.

A szakértők azt javasolják, hogy a kirándulás után:

azonnal rázzuk ki a ruhákat,

használjunk ruhatisztító hengert,

mossuk ki a túrafelszerelést,

vizsgáljuk át a test teljes felületét,

figyeljünk különösen a hajlatokra és a hajvonalra.

A gyors ellenőrzés azért fontos, mert a kullancscsípés sok esetben nem azonnal történik meg.