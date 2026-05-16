Ezzel az olcsó háztartási trükkel pillanatok alatt eltüntethetők a kullancsok

A szakértők szerint a kullancsok nemcsak kellemetlenek, hanem veszélyes betegségeket, például Lyme-kórt vagy agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A megfelelő öltözködés, a kullancsriasztó használata és a tudatos ellenőrzés jelentősen csökkentheti a kullancscsípés kockázatát. Egyre többen alkalmaznak mechanikai módszereket is a ruházatra tapadt élősködők eltávolítására - tájékoztat a Sonline.
Milyen háztartási eszköz segíthet a kullancsok ellen?
A ruhatisztító henger (szöszhenger) hatékony módszer lehet a kullancsok elleni védekezés során. A ragacsos felület könnyen összegyűjti a ruházatra tapadt vérszívókat, mielőtt azok elérnék a szabad bőrfelületet.
A szakemberek szerint érdemes túrázás közben és után is végiggörgetni a hengert a nadrágszárakon, a zoknik környékén és a kabát alsó részén. A kullancsok ugyanis gyakran hosszabb ideig másznak a ruházaton, mielőtt csípnének.
Hogyan távolítsuk el a kullancsokat a ruházatról?
A kullancsok kampós lábaikkal erősen kapaszkodnak a textilszálak közé, ezért fontos a ruházat alapos átvizsgálása. A világos ruhák előnyt jelenthetnek, mert a sötét színű élősködők könnyebben észrevehetők rajtuk.
A szakértők azt javasolják, hogy a kirándulás után:
- azonnal rázzuk ki a ruhákat,
- használjunk ruhatisztító hengert,
- mossuk ki a túrafelszerelést,
- vizsgáljuk át a test teljes felületét,
- figyeljünk különösen a hajlatokra és a hajvonalra.
A gyors ellenőrzés azért fontos, mert a kullancscsípés sok esetben nem azonnal történik meg.
A tavasz beköszöntével nemcsak a jó idő érkezik meg, hanem a rejtett veszélyek is. A kullancsok egyre gyakrabban jelennek meg a ház körül is, nemcsak az erdőkben. Egy jól megtervezett kert azonban segíthet csökkenteni a jelenlétüket, akár természetes módszerekkel is.
A kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.
A szakértők hangsúlyozzák: az agyvelőgyulladás ellen jelenleg a védőoltás nyújtja a legbiztosabb védelmet. Az immunizálást érdemes még a kullancsszezon előtt elkezdeni, de később sem felesleges konzultálni a háziorvossal.