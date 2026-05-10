Nem kell több vegyszer! Így állíthatja meg a kullancsokat

A kullancsok a kertben sokkal gyakoribbak, mint azt sokan gondolják. A kullancsveszély nemcsak kellemetlenséget jelent, hanem komoly egészségügyi kockázatot is, ezért egyre többen keresnek természetes kullancsriasztó megoldásokat - tájékoztat a FEOL.

Kullancsok ellen a menta is segíthet

Hogyan lehet vegyszerek nélkül védekezni a kullancsok ellen?

A természetes kullancsriasztó módszerek egyik leghatékonyabb formája a megfelelő növények használata. Az illóolajokat kibocsátó növények összezavarják a kullancsok érzékelését, így azok elkerülik az adott területet.

A leghatékonyabb módszerek:

illatos növények ültetése;

rendszeres fűnyírás;

avar és nedves területek csökkentése;

kert szélének karbantartása.

Ezek kombinációja jelentősen csökkentheti a kullancsok számát vegyszerek nélkül.

Milyen növények riasztják el a kullancsokat?

A legismertebb kullancsriasztó növények közé tartoznak az erős illatú, illóolajokban gazdag fajták.

Levendula – linalool tartalma miatt természetes riasztó;

Rozmaring – intenzív illata miatt távol tartja a kullancsokat;

Menta és macskamenta – gyorsan terjednek, erős hatásúak;

Ezek a növények nemcsak hasznosak, hanem dekoratívak is, így egyszerre szolgálják a kert védelmét és szépségét.

Milyen környezetet kedvelnek a kullancsok?

A kullancsok elsősorban a párás, árnyékos, nyugodt területeket keresik. Ideális számukra a magas fű, a sűrű bokrok és az elhanyagolt kertszélek. Ha ezeket a tényezőket csökkenti, már önmagában is mérsékelheti a kullancsveszélyt.