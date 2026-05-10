Nem fogja elhinni, hogy milyen állapotban hagyták a Kossuth teret a tiszások – galéria 

Putyin megalázta az egész EU-s diplomáciát – nem is akárhogyan

kullancs

Nem kell több vegyszer! Így állíthatja meg a kullancsokat

A tavasz beköszöntével nemcsak a jó idő érkezik meg, hanem a rejtett veszélyek is. A kullancsok egyre gyakrabban jelennek meg a ház körül is, nemcsak az erdőkben. Egy jól megtervezett kert azonban segíthet csökkenteni a jelenlétüket, akár természetes módszerekkel is.
A kullancsok a kertben sokkal gyakoribbak, mint azt sokan gondolják. A kullancsveszély nemcsak kellemetlenséget jelent, hanem komoly egészségügyi kockázatot is, ezért egyre többen keresnek természetes kullancsriasztó megoldásokat - tájékoztat a FEOL.

Kullancsok ellen a menta is segíthet Fotó: Unsplash
Kullancsok ellen a menta is segíthet
Fotó: Unsplash

Hogyan lehet vegyszerek nélkül védekezni a kullancsok ellen?

A természetes kullancsriasztó módszerek egyik leghatékonyabb formája a megfelelő növények használata. Az illóolajokat kibocsátó növények összezavarják a kullancsok érzékelését, így azok elkerülik az adott területet.

A leghatékonyabb módszerek:

  • illatos növények ültetése;
  • rendszeres fűnyírás;
  • avar és nedves területek csökkentése;
  • kert szélének karbantartása.

Ezek kombinációja jelentősen csökkentheti a kullancsok számát vegyszerek nélkül.

Milyen növények riasztják el a kullancsokat?

A legismertebb kullancsriasztó növények közé tartoznak az erős illatú, illóolajokban gazdag fajták.

  • Levendula – linalool tartalma miatt természetes riasztó;
  • Rozmaring – intenzív illata miatt távol tartja a kullancsokat;
  • Menta és macskamenta – gyorsan terjednek, erős hatásúak;

Ezek a növények nemcsak hasznosak, hanem dekoratívak is, így egyszerre szolgálják a kert védelmét és szépségét.

Milyen környezetet kedvelnek a kullancsok?

A kullancsok elsősorban a párás, árnyékos, nyugodt területeket keresik. Ideális számukra a magas fű, a sűrű bokrok és az elhanyagolt kertszélek. Ha ezeket a tényezőket csökkenti, már önmagában is mérsékelheti a kullancsveszélyt.

Akár hetekig is a lakásban rejtőzhet ez a veszélyes élősködő

kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.

Megcsípte egy kullancs? Mutatjuk, mi a teendő!

A természet kikapcsol – a meleg beköszöntével sokan mennek ki a természetbe túrázni, kocogni vagy sétálni, azonban a kullancsszezon beköszöntével előfordulhat, hogy a kis kellemetlen vendéget is hazavisszük. Az enyhüléssel az idei kullancsszezon is berobbant, ezért érdemes felkészülni, és ismerni ezeknek az apró vérszívóknak a szokásait.

 

 

