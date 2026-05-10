Nem kell több vegyszer! Így állíthatja meg a kullancsokat

A kullancsok a kertben sokkal gyakoribbak, mint azt sokan gondolják. A kullancsveszély nemcsak kellemetlenséget jelent, hanem komoly egészségügyi kockázatot is, ezért egyre többen keresnek természetes kullancsriasztó megoldásokat - tájékoztat a FEOL.
Hogyan lehet vegyszerek nélkül védekezni a kullancsok ellen?
A természetes kullancsriasztó módszerek egyik leghatékonyabb formája a megfelelő növények használata. Az illóolajokat kibocsátó növények összezavarják a kullancsok érzékelését, így azok elkerülik az adott területet.
A leghatékonyabb módszerek:
- illatos növények ültetése;
- rendszeres fűnyírás;
- avar és nedves területek csökkentése;
- kert szélének karbantartása.
Ezek kombinációja jelentősen csökkentheti a kullancsok számát vegyszerek nélkül.
Milyen növények riasztják el a kullancsokat?
A legismertebb kullancsriasztó növények közé tartoznak az erős illatú, illóolajokban gazdag fajták.
- Levendula – linalool tartalma miatt természetes riasztó;
- Rozmaring – intenzív illata miatt távol tartja a kullancsokat;
- Menta és macskamenta – gyorsan terjednek, erős hatásúak;
Ezek a növények nemcsak hasznosak, hanem dekoratívak is, így egyszerre szolgálják a kert védelmét és szépségét.
Milyen környezetet kedvelnek a kullancsok?
A kullancsok elsősorban a párás, árnyékos, nyugodt területeket keresik. Ideális számukra a magas fű, a sűrű bokrok és az elhanyagolt kertszélek. Ha ezeket a tényezőket csökkenti, már önmagában is mérsékelheti a kullancsveszélyt.
A kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.
