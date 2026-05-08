Brutális árakon jön idén a lángos – komoly meglepetés érheti a nyaralókat a Balatonnál

A Balatonnál már több alkalommal is 26-27 fokot mértek tavasszal, sőt az idei első nyári napot is regisztrálták Magyarországon. Bár a Balaton vize még csak 16-18 fokos, egyre többen látogatnak a tóhoz, főként kerékpáros turisták. Az északi part több strandbüféjében már most látható, mennyit drágult a balatoni lángos az elmúlt évekhez képest - számol be a Kisalföld.

Mennyibe kerül a lángos 2026-ban?

A lángosárak 2026-ban jelentősen magasabbak, mint öt évvel ezelőtt. Míg 2021-ben a sima változatot még 700-800 forintért lehetett megvásárolni, addig ma ugyanez már 1300-1400 forintba kerül.

A klasszikus sajtos-tejfölös lángos ára is megemelkedett: több helyen 2300-2400 forintot kérnek érte. A tejfölös változat 1600 forint körül mozog, a sajtos pedig átlagosan 1700 forintba kerül.

Az extra feltétes verziók még drágábbak lehetnek. A gyrosos változat ára például elérheti a 3400 forintot is.

Milyen lángosokat árulnak a balatoni strandokon?

A hagyományos változatok mellett egyre több különleges ízesítés jelenik meg a balatoni strandok kínálatában. A klasszikus sajtos-tejfölös lángos mellett kapható juhtúrós-medvehagymás, lekváros, mogyorókrémes vagy porcukros verzió is.

Egyes büfékben virslis, tarjás-lilahagymás vagy éppen bolognai szószos változatokat is árulnak. A különlegesebb feltétek miatt a balatoni lángos kínálata jóval szélesebb lett az elmúlt években.

Hogyan változtak a balatoni lángosárak az elmúlt években?

A balatoni lángosárak az elmúlt években látványosan emelkedtek. Míg 2021-ben egy sima változatért még 700-800 forintot kellett fizetni a Balaton partján, addig 2026-ban ugyanez már 1300-1400 forint körüli áron szerepel az étlapokon. A klasszikus sajtos-tejfölös lángos ára öt év alatt átlagosan 1200 forintról 2300-2400 forintra nőtt, vagyis csaknem megduplázódott. A különleges feltétes verziók ennél is drágábbak lettek: a gyrosos vagy húsos változatok ára több helyen már meghaladja a 3000 forintot. A drágulás hátterében az alapanyagárak emelkedése, a munkaerőköltségek növekedése és az általános infláció állhat.