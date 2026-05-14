látogatási tilalom

Visszavonásig marad a látogatási tilalom a borsodi kórházakban

Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél – ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook-oldalán. A látogatási tilalom csütörtökön lépett életbe és visszavonásig tart.
A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatoiugyelet@bazmkorhaz.hu e-mail címen – közölte a borsodi kórház.

A látogatási tilalom a járóbeteg-ellátást nem befolyásolja (illusztráció) – Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség
Akut légúti megbetegedések következménye a látogatási tilalom

Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járóbeteg-ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik.

