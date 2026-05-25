Lemondott Lázár János

Lázár János bejelentette, hogy lemond a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáról. A politikus öt nappal a szervezet közgyűlése előtt levélben értesítette az elnökséget és a tagszervezeteket arról, hogy május 29-ével távozik tisztségéből – tájékoztat a hirado.hu

Lázár János

Fotó: Ladóczki Balázs

Lázár János 2020 júliusa óta vezette a szövetséget. A leköszönő elnök azt írta, úgy érzi, elvégezte azt a feladatot, amelyet a szervezet élén vállalt.

„Ez a Szövetség már nem az a Szövetség, amelyet átvettem: jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Visszatért arra az útra, amin sportembereknek járnia kell és amelyen egy sportszövetségnek mindig is járnia kellett volna”

– írta.

Lázár János levélben mondott le elnöki posztjáról

A leköszönő elnök szerint sikerült szakítani azokkal a korábbi gyakorlatokkal, amelyek túlságosan a költséges nemzetközi versenyekre épültek. Helyette a hazai teniszélet megerősítését és a fenntartható működést tartotta szem előtt.

Levelében arra is kitért Lázár János, hogy a tisztújítás után már elsősorban sportszakmai tudásra lesz szükség a szövetség élén, nem pedig kormányzati tapasztalatokra. A Magyar Tenisz Szövetség a közgyűlést követően új elnököt választhat.