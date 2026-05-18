Megdőlt a 10 ezres szabály! Kiderült, mennyi lépésszám kell, hogy ne hízzon el

A napi mozgás és a gyaloglás régóta fontos része az egészséges életmódnak. Egy nemzetközi kutatás most arra jutott, hogy a testsúly megtartása szempontjából nem feltétlenül a sokat emlegetett napi 10 ezer lépésszám a döntő, hanem egy ennél reálisabban teljesíthető napi aktivitás – írja a FIT BOOK.

Az okosóra pontosan követheti a napi lépésszám alakulását

Hány lépést kell megtenni naponta a testsúly megtartásához?

Olasz és libanoni kutatók 18 különböző tanulmány eredményeit elemezték, amelyekben a résztvevők napi lépésszámát és testsúlyának változását vizsgálták fogyókúrás programok alatt és után.

Az elemzés szerint azok tudták a legsikeresebben megtartani a súlyukat, akik naponta átlagosan körülbelül 8500 lépést tettek meg. Ez jóval kevesebb, mint a sokak által követett 10 ezres cél, mégis elegendőnek bizonyult a hízás elkerüléséhez.

A kutatásban részt vevők átlagosan több mint négy százalékos fogyást értek el, és a későbbi időszakban is meg tudták őrizni testsúlyuk jelentős részét.

Hogyan segít a lépésszám a testsúly megtartásában?

A kutatók szerint a rendszeres gyaloglás segít abban, hogy a szervezet több energiát használjon fel a nap folyamán. Már egy mérsékelt aktivitásnövekedés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyás után ne kezdjen visszakúszni a leadott súly.

A vizsgálatok alapján azok a résztvevők, akik növelték napi lépésszámukat, hosszabb távon is jobb eredményeket értek el, mint azok, akik nem változtattak életmódjukon. Az okosóra és a különféle aktivitásmérők abban is segíthetnek, hogy valaki pontosabban nyomon kövesse a napi mozgását, és könnyebben kialakítson rendszeres szokásokat.

Mennyi mozgás kell a hízás elkerüléséhez?

A kutatás alapján nem feltétlenül szükséges extrém mennyiségű edzés vagy hosszú órákig tartó sportolás. A szakemberek szerint a napi rendszeres séta és a fokozatosan emelt aktivitás is sokat számíthat. Azok, akik napi körülbelül 8500 lépést teljesítettek, a vizsgálat végén is stabilabban tudták tartani a testsúlyukat. A kontrollcsoport tagjai ezzel szemben alig változtattak napi mozgásukon, és náluk nem mutatkozott jelentős javulás.

A kutatók szerint a legfontosabb a következetesség: a rendszeres gyaloglás és az aktívabb életmód hosszú távon is segíthet az egészség megőrzésében.

