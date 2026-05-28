Leslie Mandoki személyes emlékeket idéz fel Michael Jacksonról a hollywoodi Michael-film kapcsán

Leslie Mandoki a rá jellemző szenvedélyes, szókimondó stílusban reagált a hollywoodi filmre: „Nagyon örülök, hogy végre elkészítették ezt a filmet Michaelről! Már nagyon érett egy olyan film, ami nem a szenzációhajhász bulvár mocskát rágja újra, hanem hitelesen mutatja meg azt az elképesztő művészt és embert, akit én személyesen is ismerhettem.”

Leslie Mandoki szerint Michael Jackson nemcsak zseniális előadó volt, hanem rendkívül érzékeny és kedves ember is, akivel több személyes élményt is megoszthatott.

Leslie Mandoki története is egy hollywoodi forgatókönyv. A vasfüggöny mögül, Budapestről indult útnak egyetlen batyuval, szabadságvággyal, valamint a zene és az alkotás iránti olthatatlan szenvedélyével. A hetvenes évek underground zenei világa, a végtelen stúdióéjszakák, a kompromisszumot nem ismerő maximalizmus és az ösztönös zenei intelligencia végül a világ zenei elitjébe repítette. Pályafutásához számtalan rangos nemzetközi díj, hetvenkét aranylemez kapcsolódik, illetve a Rock and Roll Hall of Fame elismerése is övezte. Mindezek mellett Leslie Mandoki mindig büszkén vállalta magyar származását, és a világ minden színpadán következetesen hirdette a magyar kulturális örökség értékeit. A legendás Red Rock Stúdiójában, amit majd negyvenöt éve nyitott meg, ebben a zenei birodalomban igazi ikonokkal alkotott együtt. A Mandoki Soulmates zenekar mára fogalom lett a nemzetközi zenei világban: egy különleges alkotói közösség, ahol a progresszív rock, a jazz, a világzene és a klasszikus rock and roll energiája találkozik.

Nem véletlenül ragadt rá az „európai Quincy Jones” titulus. Ahogy Quincy Jones, úgy Leslie is képes volt arra, hogy a világ legnagyobb, legerősebb karakterű zenészeit egyetlen stúdióba ültesse le, és közös nyelvet teremtsen közöttük.Leslie-t Quincy Jones mutatta be Michael Jacksonnak, és a kapcsolatból hamar mély kölcsönös tisztelet és barátság alakult ki. Leslie sokszor vendég volt Quincy legbelső kreatív körében, ahol hosszú éjszakákon át beszélgettek zenéről, művészetről, szabadságról és az alkotás filozófiájáról. Jackson is meghívta őt Neverlandbe ahová Leslie a lányával, Lárával látogatott el.

„Michael vitathatatlanul zseni volt, és végtelenül kedves, tiszta lelkű ember.Amikor elindultam Budapestről, nem volt másom, csak a zene szeretete, a szabadságvágy és az a hit, hogy egyszer a világ legnagyobb művészeivel dolgozhatok. Az élet végül messzebbre vitt, mint amiről valaha álmodni mertem: dolgozhattam zenei rendezőként Phil Collins-szal, Lionel Richie-vel, Chaka Khannal, felfedezhettem Jennifer Rush-t. Quincy Jones oldalán, az ő személyes, zseniális szemszögéből is betekinthettem a világ legnagyobb stúdióinak varázslatos, kreatív univerzumába, és ezek az emberek nemcsak munkatársak, hanem nagyon jó barátaim is lettek. A Mandoki Soulmates családjában viszont olyan legendás zenészekkel alkothattam együtt, mint Ian Anderson, Jack Bruce, Al Di Meola, Bobby Kimball, Mike Stern, Bill Evans, Steve Lukather, Randy Brecker és még sokan mások. Ezek a találkozások zenei és emberi értelemben is életre szóló ajándékok számomra.