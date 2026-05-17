2026-ban továbbra is rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra lehet jogosult az, akinek egészségkárosodása tartósan vagy átmenetileg csökkenti a munkaképességét. A leszázalékolás elindítása általában a háziorvosnál kezdődik, aki a szükséges vizsgálatok után továbbítja a leleteket a rehabilitációs szervhez – hívta fel a figyelmet a Sonline.

Leszázalékolás 2026-ban: ezekre a betegségekre és ilyen feltételekkel járhat ellátás

Milyen betegségek esetén merülhet fel leszázalékolás?

Az ellátások alapjául az szolgál, hogy a teljesen egészséges, munkaképes embert 100 %-nak ítéli a rendszer;

a baleset miatti, illetve a fogyatékossággal járó krónikus betegség által létrejött tartós vagy átmeneti egészségkárosodás mértéke pedig százalékosan csökkenti a munkaképességet.

Az alábbi betegségtípusok sok esetben vezetek a leszázalékoláshoz:

Neurológiai betegségek

Mentális és pszichiátriai betegségek

Daganatos megbetegedések

Anyagcsere-betegségek

Súlyos mozgásszervi betegségek

Szív- és érrendszeri betegségek

Fontos tisztázni, hogy a megváltozott munkaképesség lehet rehabilitálható vagy nem rehabilitálható, tehát állandó. A juttatásokat ennek megfelelően 2012 óta rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásként ítélik oda.

Önhibánkon kívül is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy le kell mondjuk a mindennapi munkavégzésről

Mennyi ellátás járhat 2026-ban?

Az ellátás mértékét több tényező befolyásolja: az egészségkárosodás százalékos aránya, a rokkantság foka, a korábbi átlagjövedelem és a biztosításban töltött idő.

A 2026-os központi viszonyítási összeg 147 175 forint.

A leszázalékolás során hat kategóriát különböztetnek meg, melyek alapján megítélik az ellátás mértékét. E szerint a megváltozott munkaképességű egyén lehet:

Enyhébb egészségkárosodású,

Rehabilitációra nem javasolt

Rehabilitálható állapotú

Nem rehabilitálható

Súlyos egészségkárosodású

Vagy önellátásra korlátozottan képes vagy képtelen

Sokan azonban úgy érzik, az ellátás önmagában nehezen elég a megélhetéshez, ezért ahol az állapot engedi, a rokkantsági ellátás mellett munkavégzésre is szükség lehet.