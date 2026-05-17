2026-ban továbbra is rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra lehet jogosult az, akinek egészségkárosodása tartósan vagy átmenetileg csökkenti a munkaképességét. A leszázalékolás elindítása általában a háziorvosnál kezdődik, aki a szükséges vizsgálatok után továbbítja a leleteket a rehabilitációs szervhez – hívta fel a figyelmet a Sonline.
Milyen betegségek esetén merülhet fel leszázalékolás?
Az ellátások alapjául az szolgál, hogy a teljesen egészséges, munkaképes embert 100 %-nak ítéli a rendszer;
a baleset miatti, illetve a fogyatékossággal járó krónikus betegség által létrejött tartós vagy átmeneti egészségkárosodás mértéke pedig százalékosan csökkenti a munkaképességet.
Az alábbi betegségtípusok sok esetben vezetek a leszázalékoláshoz:
- Neurológiai betegségek
- Mentális és pszichiátriai betegségek
- Daganatos megbetegedések
- Anyagcsere-betegségek
- Súlyos mozgásszervi betegségek
- Szív- és érrendszeri betegségek
Fontos tisztázni, hogy a megváltozott munkaképesség lehet rehabilitálható vagy nem rehabilitálható, tehát állandó. A juttatásokat ennek megfelelően 2012 óta rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásként ítélik oda.
Mennyi ellátás járhat 2026-ban?
Az ellátás mértékét több tényező befolyásolja: az egészségkárosodás százalékos aránya, a rokkantság foka, a korábbi átlagjövedelem és a biztosításban töltött idő.
A 2026-os központi viszonyítási összeg 147 175 forint.
A leszázalékolás során hat kategóriát különböztetnek meg, melyek alapján megítélik az ellátás mértékét. E szerint a megváltozott munkaképességű egyén lehet:
- Enyhébb egészségkárosodású,
- Rehabilitációra nem javasolt
- Rehabilitálható állapotú
- Nem rehabilitálható
- Súlyos egészségkárosodású
- Vagy önellátásra korlátozottan képes vagy képtelen
Sokan azonban úgy érzik, az ellátás önmagában nehezen elég a megélhetéshez, ezért ahol az állapot engedi, a rokkantsági ellátás mellett munkavégzésre is szükség lehet.
