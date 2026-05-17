Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Közel a totális összeomlás Németországban – egész Európa beleremeghet

Rendkívüli

Különleges leletre bukkant egy 8 éves kisfiú a sivatagban – a régészek sem hittek a szemüknek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A leszázalékolás 2026-ban is hosszú vizsgálatokhoz, orvosi dokumentumokhoz és bizottsági döntéshez kötött folyamat. A leszázalékolás azoknak jelenthet pénzbeli segítséget, akik egészségi állapotuk miatt már nem tudják korábbi munkájukat ellátni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
megváltozott munkaképességtartós betegségmunkaállami támogatás

2026-ban továbbra is rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra lehet jogosult az, akinek egészségkárosodása tartósan vagy átmenetileg csökkenti a munkaképességét. A leszázalékolás elindítása általában a háziorvosnál kezdődik, aki a szükséges vizsgálatok után továbbítja a leleteket a rehabilitációs szervhez – hívta fel a figyelmet a Sonline.

Leszázalékolás 2026-ban: ezekre a betegségekre és ilyen feltételekkel járhat ellátás
Leszázalékolás 2026-ban: ezekre a betegségekre és ilyen feltételekkel járhat ellátás
Fotó: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Milyen betegségek esetén merülhet fel leszázalékolás?

Az ellátások alapjául az szolgál, hogy a teljesen egészséges, munkaképes embert 100 %-nak ítéli a rendszer; 

a baleset miatti, illetve a fogyatékossággal járó krónikus betegség által létrejött tartós vagy átmeneti egészségkárosodás mértéke pedig százalékosan csökkenti a munkaképességet. 

Az alábbi betegségtípusok sok esetben vezetek a leszázalékoláshoz:

  • Neurológiai betegségek
  • Mentális és pszichiátriai betegségek
  • Daganatos megbetegedések
  • Anyagcsere-betegségek
  • Súlyos mozgásszervi betegségek
  • Szív- és érrendszeri betegségek

Fontos tisztázni, hogy a megváltozott munkaképesség lehet rehabilitálható vagy nem rehabilitálható, tehát állandó. A juttatásokat ennek megfelelően 2012 óta rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásként ítélik oda.

Önhibánkon kívül is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy le kell mondjuk a mindennapi munkavégzésről
Önhibánkon kívül is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy le kell mondjuk a mindennapi munkavégzésről
Fotó: Benjamin Brunner  / Unsplash

Mennyi ellátás járhat 2026-ban?

Az ellátás mértékét több tényező befolyásolja: az egészségkárosodás százalékos aránya, a rokkantság foka, a korábbi átlagjövedelem és a biztosításban töltött idő. 

A 2026-os központi viszonyítási összeg 147 175 forint.

A leszázalékolás során hat kategóriát különböztetnek meg, melyek alapján megítélik az ellátás mértékét. E szerint a megváltozott munkaképességű egyén lehet:

  • Enyhébb egészségkárosodású,
  • Rehabilitációra nem javasolt
  • Rehabilitálható állapotú
  • Nem rehabilitálható
  • Súlyos egészségkárosodású
  • Vagy önellátásra korlátozottan képes vagy képtelen

Sokan azonban úgy érzik, az ellátás önmagában nehezen elég a megélhetéshez, ezért ahol az állapot engedi, a rokkantsági ellátás mellett munkavégzésre is szükség lehet.

Ez is érdekelheti:

Ezeknél a betegségeknél jár leszázalékolás – mutatjuk, mennyit fizet az állam

Sokan nincsenek tisztában azzal, mikor és milyen feltételekkel jár állami támogatás egészségkárosodás esetén. A leszázalékolás rendszere szigorú szabályok mentén dönti el, ki jogosult ellátásra és mekkora összegre számíthat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!