Ezeknél a betegségeknél jár leszázalékolás – mutatjuk, mennyit fizet az állam

A leszázalékolás (megváltozott munkaképesség) azt jelenti, hogy valaki tartós egészségkárosodás miatt nem képes teljes értékű munkavégzésre. A rendszer célja, hogy ilyen esetben anyagi biztonságot nyújtson, ugyanakkor a jogosultság megállapítása összetett, több szempont alapján történik – tájékoztat a TEOL.
Milyen betegségekre jár a leszázalékolás?
A leszázalékolás nem konkrét betegségek listájához kötött, hanem az egészségi állapot romlásának mértékéhez. Ugyanakkor a gyakorlatban jellemzően az alábbi betegségtípusok vezethetnek megváltozott munkaképesség megállapításához:
- súlyos mozgásszervi betegségek (pl. protézisek, gerincproblémák);
- szív- és érrendszeri betegségek;
- krónikus légzőszervi betegségek;
- daganatos megbetegedések;
- neurológiai betegségek (pl. sclerosis multiplex);
- mentális és pszichiátriai betegségek;
- anyagcsere-betegségek súlyos szövődményekkel;
- látás- vagy halláskárosodás.
Fontos, hogy nem maga a diagnózis, hanem az egészségi állapot százalékos mértéke dönt a jogosultságról.
Mekkora összeg jár leszázalékolás esetén 2026-ban?
2026-ban az ellátások alapját egy központi viszonyítási szám adja, amelynek összege 147 175 forint. A ténylegesen kifizetett összeg több tényezőtől függ:
- az egészségi állapot százalékos mértéke;
- a megállapított rokkantsági kategória;
- a korábbi átlagjövedelem;
- a biztosításban töltött idő.
Két fő ellátási forma létezik:
- Rehabilitációs ellátás: legfeljebb 36 hónapig jár, ha van esély a munkába való visszatérésre
- Rokkantsági ellátás: akkor jár, ha a rehabilitáció nem javasolt vagy a nyugdíjkorhatár közeli
Az összegek jelentősen eltérhetnek, de általában az alapösszeg bizonyos százalékában kerülnek megállapításra.
Milyen kategóriák vannak a leszázalékolásnál?
A leszázalékolás során hat minősítési kategória létezik, amelyek az egészségi állapot alapján határozzák meg az ellátást:
- B1 kategória (51–60%) – enyhébb egészségkárosodás;
- B2 kategória (51–60%) – rehabilitáció nem javasolt;
- C1 kategória (31–50%) – rehabilitálható állapot;
- C2 kategória (31–50%) – nem rehabilitálható;
- D kategória (1–30%) – súlyos egészségkárosodás;
- E kategória (1–30%) – önellátásra korlátozottan képes vagy képtelen.
A rokkantsági kategóriák döntően befolyásolják, hogy ki milyen ellátásra és mekkora összegre jogosult.
