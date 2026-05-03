Ezeknél a betegségeknél jár leszázalékolás – mutatjuk, mennyit fizet az állam

A leszázalékolás (megváltozott munkaképesség) azt jelenti, hogy valaki tartós egészségkárosodás miatt nem képes teljes értékű munkavégzésre. A rendszer célja, hogy ilyen esetben anyagi biztonságot nyújtson, ugyanakkor a jogosultság megállapítása összetett, több szempont alapján történik – tájékoztat a TEOL.

A leszázalékolás alapja az egészségkárosodás mértéke

Milyen betegségekre jár a leszázalékolás?

A leszázalékolás nem konkrét betegségek listájához kötött, hanem az egészségi állapot romlásának mértékéhez. Ugyanakkor a gyakorlatban jellemzően az alábbi betegségtípusok vezethetnek megváltozott munkaképesség megállapításához:

súlyos mozgásszervi betegségek (pl. protézisek, gerincproblémák);

szív- és érrendszeri betegségek;

krónikus légzőszervi betegségek;

daganatos megbetegedések;

neurológiai betegségek (pl. sclerosis multiplex);

mentális és pszichiátriai betegségek;

anyagcsere-betegségek súlyos szövődményekkel;

látás- vagy halláskárosodás.

Fontos, hogy nem maga a diagnózis, hanem az egészségi állapot százalékos mértéke dönt a jogosultságról.

Mekkora összeg jár leszázalékolás esetén 2026-ban?

2026-ban az ellátások alapját egy központi viszonyítási szám adja, amelynek összege 147 175 forint. A ténylegesen kifizetett összeg több tényezőtől függ:

az egészségi állapot százalékos mértéke;

a megállapított rokkantsági kategória;

a korábbi átlagjövedelem;

a biztosításban töltött idő.

Két fő ellátási forma létezik: Rehabilitációs ellátás: legfeljebb 36 hónapig jár, ha van esély a munkába való visszatérésre

Rokkantsági ellátás: akkor jár, ha a rehabilitáció nem javasolt vagy a nyugdíjkorhatár közeli

Az összegek jelentősen eltérhetnek, de általában az alapösszeg bizonyos százalékában kerülnek megállapításra.

Milyen kategóriák vannak a leszázalékolásnál?

A leszázalékolás során hat minősítési kategória létezik, amelyek az egészségi állapot alapján határozzák meg az ellátást:

B1 kategória (51–60%) – enyhébb egészségkárosodás;

B2 kategória (51–60%) – rehabilitáció nem javasolt;

C1 kategória (31–50%) – rehabilitálható állapot;

C2 kategória (31–50%) – nem rehabilitálható;

D kategória (1–30%) – súlyos egészségkárosodás;

E kategória (1–30%) – önellátásra korlátozottan képes vagy képtelen.

A rokkantsági kategóriák döntően befolyásolják, hogy ki milyen ellátásra és mekkora összegre jogosult.