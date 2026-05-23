Nyertek a lottón: ma valaki milliomos lett

Magyarország legkedveltebb számsorsjátékán május 23-án újabb nagynyertes született. A szerencsés nyertes egyedüli telitalálatosként több mint 763 millió forintot nyert. Négytalálatosnak összesen 33 nyertes örülhetett, ők egyenként 1,3 millió forinttal lettek gazdagabbak.
Négy telitalálat nélküli sorsolást követően az Ötöslottón a 12, 33, 39, 53, 74-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosának igazán boldog hétvégéje lehet, hiszen a szombati sorsoláson 763 637 560 forintot nyert – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt. 

A szerencsés játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál, méghozzá az úgynevezett nagynyertes-vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A nyertes játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

