A Grand Alpine Express luxusvonat haladt át Magyarországon – videó

A luxusvonat Budapest érintésével haladt tovább Nyugat-Európa felé, és egy több országon átívelő, prémium kategóriás útvonal részeként tűnt fel hazánkban – írja a Kemma.

A Grand Alpine Express luxusvonat haladt át Magyarországon

A Grand Alpine Express egy 11 napos, magas színvonalú utazás, amely Budapesttől egészen Velencéig tart. A luxusvonat útja során több országon is áthalad, köztük Ausztrián, Svájcon, Olaszországon és Szlovénián.

Magyarországon a szerelvény hagyományos mozdonnyal közlekedett, majd Ausztriában más típus veszi át a vontatást. Bár Komáromban nem állt meg, az áthaladás így is különleges látványosságot jelentett.

Exkluzív élmény várja a luxusvonat utasait

A luxusvonat nem csupán közlekedési eszköz, hanem egyfajta utazó élményközpont. Az utasok elegáns, klasszikus stílusú kocsikban utazhatnak, ahol a részletek a régi idők fényűzését idézik.

A fedélzeten kényelmes hálókocsik és étkezőkocsik találhatók prémium gasztronómiával és panorámás kilátás nyílik az Alpokra az utazás során.

A Grand Alpine Express nem menetrend szerinti járat, így a luxusvonat csak évente néhány alkalommal jelenik meg Európa vasútvonalain. Emiatt minden egyes áthaladása különleges eseménynek számít.

Luxusvonat luxusáron: több tízmillió forintba kerül egyetlen éjszaka

A Venice Simplon-Orient-Express az előkelőség megtestesítője, amit az árak is tükröznek: a legdrágább lakosztályra több tízmillió forintért lehet jegyet váltani, de még az olcsóbb opciók is éjszakánként milliós nagyságrendű összegbe kerülnek. Közép-Európában számos útvonalon közlekedik, ezek egyike Budapestre vezet.