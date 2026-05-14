Komoly változások előtt állhat a hazai macskatartás, miután az Európai Parlament új állatvédelmi szabályozást fogadott el. A tervezet szerint a jövőben a macskák számára is kötelező lehet a mikrochip és a központi regisztráció, ami rengeteg gazdit érinthet Magyarországon is – írja a Feol.

Hatalmas szigorítás készül: így változhat meg a macskatartás Magyarországon (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tervezet alapján nemcsak a tenyésztőknek, hanem a magánszemélyeknek is kötelező lenne kedvenceiket mikrochippel ellátni és hivatalosan regisztrálni.

A döntéshozók szerint az új rendszer segíthet visszaszorítani az illegális állatkereskedelmet és erősítheti a felelős állattartást. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a szabályok betartatása komoly kihívást jelenthet.

Az új szabályozás több fontos területet is érintene. Tiltott lenne például a közeli rokon állatok pároztatása, illetve azoknak a külső jegyeknek a túlzott tenyésztése, amelyek egészségügyi problémákat okozhatnak.

A kijárós macskák jelenthetik a legnagyobb problémát

A szakértők szerint a macskatartás egyik legnehezebb kérdése továbbra is a kijárós macskák kezelése marad. Dr. Kovács Aladár állatorvos szerint a mikrochip önmagában nem oldja meg a problémákat, sokkal fontosabb lenne a felelős állattartás és az ivartalanítás.

Az Európai Unió többéves átmeneti időszakot biztosítana az új szabályok bevezetésére. A tervek szerint a macskatartóknak akár 15 évük is lehet alkalmazkodni az előírásokhoz, míg a kutyatartóknál rövidebb határidőkkel számolnak.

