Szenzációs honfoglalás kori leletek kerültek elő – 1100 éves kincseket mutatnak be Budapesten

Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntőjében azt emelte ki, hogy ez a felfedezés új és meghatározó adatokat szolgáltat a honfoglalás kori társadalom és a hatalmi struktúrák megértéséhez a Duna–Tisza közén, a Hónap kincse kiállításon pedig a különleges lelet megtekintése mellett a régészeti munka kulisszái mögé is betekintést nyernek a látogatók.

A Magyar Nemzeti Múzeum tárlatán aranyozott ezüstvereteket is bemutatnak

Fotó: György László / MNM

Dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója úgy fogalmazott köszöntőjében, hogy: „Legyünk őszinték! Mi, régészek bármelyik korszakkal is foglalkozunk, azért a honfoglalás kor tényleg csak a miénk. Érzelmileg és fizikailag is hozzánk tartozik. És egy honfoglalás kori sírt, leletegyüttest az ember szívesen tár fel, nem beszélve arról, ha még tarsoly és tarsolylemez is van benne.”

Wilhelm Gábor, Kecskeméti Katona József Múzeum régésze, a kutatás egyik vezetője a tarsollyal kapcsolatban úgy fogalmazott:

Van egy ajtó, ami mögött egy 1100 éves harcos áll. Szerencsére azon az ajtón volt egy kulcslyuk, amibe bele tudtunk nézni. Amit láttunk ezen keresztül, az egy 1100 éves pillanat, amit megfogtunk és ez szenzációs dolog. És úgy érzem, hogy még csak az út kezdetén járunk, lesznek még további fejezetek is.

Füredi Ágnes, az MNM Nemzeti Régészeti Intézet régésze a kutatás másik vezetője - aki két olyan ásatást is irányított, ahol tarsolylemez került elő - elárulta, hogy a közös felfedezés öröme fantasztikus és inspiráló volt számára.

A különleges állapotban fennmaradt honfoglalás kori leletek Akasztó határában, Bács-Kiskun vármegyében kerültek elő. A korábban ismeretlen, új lelőhelyet a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. Wilhelm Gábor és Füredi Ágnes kutatásvezetők munkáját a Kecskeméti Katona József múzeum munkatársai, a múzeumi önkéntesek és az akasztói önkormányzat segítették.

Ritka állapotban megőrződött viseleti elemek kerültek elő Akasztón

Fotó: MNM

A régészeti feltárások során három, a 920–930-as években elhunyt harcos kiemelkedően jó állapotú maradványai kerültek elő. A leggazdagabb sírban lenyűgöző felfedezés várta a régészeket. A magas rangú, 17–18 éves harcos egyedi selyemövén aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak, jobb oldalán ezüstlemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a többrétegű ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben, vagyis „in situ” emelték ki őket a régészek.

A kutatás érdekessége, hogy honfoglaláskori sírokat még sosem sikerült olyan széleskörű vizsgálatok alá vonni, mint a három harcos maradványait. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum Archeometriai Labor, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja, Archeogenomikai Kutatóintézet, az ELTE TTK Embertani Tanszék, HUN-REN Atommagkutató Intézet, valamint az ELTE Természetrajzi Múzeum munkatársai végeztek vizsgálatokat.