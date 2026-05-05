Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: kettészakadhat a Föld, eltűnhet az óceán

Ezt látnia kell!

Meztelenkedés, villantás és áttetsző ruhák: ők voltak az idei Met-gála legszexibb hírességei – galéria

megoldás

Magyarérettségi hivatalos megoldásai: sok diák most fog meglepődni az eredményen

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megérkeztek a várva várt eredmények: az Oktatási Hivatal közzétette a hétfői magyarérettségi hivatalos megoldásai dokumentumokat, amelyekből minden diák ellenőrizheti a válaszait. A magyarérettségi hivatalos megoldásai most már bárki számára elérhetők, így gyorsan kiderülhet, hogyan sikerült a vizsga.
Link másolása
Vágólapra másolva!
megoldásoktatási hivatalmagyarérettségi

A közép- és emelt szintű feladatsorok javítási útmutatói részletesen bemutatják az elvárt válaszokat és pontozási szempontokat. A magyarérettségi hivatalos megoldásai különösen hasznosak azoknak, akik szeretnék előre felmérni az eredményüket még a hivatalos pontszámok kihirdetése előtt – írja az EduLine.

magyarérettségi hivatalos megoldásai ,Budapest, 2026. május 5.Fővárosi középiskolai intézményvezetők átveszik a matematika írásbeli érettségi vizsga feladatlapjait Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalában 2026. május 5-én. Matematikából középszinten 71 559-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak. MTI/Purger Tamás
Megérkeztek a várva várt megoldások. A magyarérettségi hivatalos megoldásai már elérhetők, így azonnal kiderülhet, hogyan sikerült a vizsga.
Fotó: MTI/Purger Tamás / MTI/Purger Tamás

Magyarérettségi hivatalos megoldásai – így ellenőrizheti lépésről lépésre a feladatokat

A középszintű magyarérettségi vizsgasor megoldásai már elérhetők online, és lépésről lépésre segítenek átnézni a feladatokat. A diákok így pontosabb képet kaphatnak arról, hol hibázhattak, és milyen eredményre számíthatnak a végleges értékelésnél.

A megoldásokat az EduLine oldalán találja meg.

Kezdődnek az érettségik: több mint 148 ezer diák vizsgázik országszerte

Május 4-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév érettségi időszaka, amelyben országszerte több mint 148 ezer vizsgázó vesz részt. A következő hetekben 1170 helyszínen zajlanak majd az érettségi vizsgák, amelyek sok diák számára a továbbtanulás egyik kulcsfontosságú állomását jelentik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!