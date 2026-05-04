Kiderültek a magyarérettségi második részének feladatai! Önnek sikerülne?

A magyarérettségi második részében középszinten két feladat közül választhattak az érettségizők. A diákok Arany János egy versét elemezhették, vagy a létösszegző versekről írhattak témakifejtő dolgozatot.
Kiderültek a magyarérettségi második részének feladatai
A magyar érettségi feladatok második része idén (2026) Arany János és a létösszegző versek köré épült. A középszinten vizsgázó diákok a magyarérettségi második része során két lehetőség közül választhattak: Arany János A tölgyek alatt – Margitsziget című versének elemzését írhatták meg, vagy témakifejtő dolgozatban mutathatták be a létösszegző versek sajátosságait.
Utóbbi feladatban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett értelmezni a verstípust. A vizsga ezen szakaszára mindkét szinten 150 perc állt rendelkezésre.
Középszinten a diákok egy 500–800 szavas műértelmezést vagy témakifejtő esszét készíthettek, a feladatok megoldásáért legfeljebb 40 pont járt. Emelt szinten ennél összetettebb szövegalkotás várt a vizsgázókra: egy műértelmező és egy reflektáló szöveget kellett írniuk – tájékoztat az Eduline.hu.
Új részletek derültek ki az írásbeli vizsga első részéről. A magyarérettségi feladatai között Jókai életpályájához kapcsolódó szövegértés és irodalmi műveltségi teszt szerepelt. A diákok szóképekről, versrészletekről, szereplőkről és rímelésről is kaptak kérdéseket.
Pontban 9-kor elkezdődött az idei magyarérettségi. Az első rész szövegértési feladatában Jókai életpályát kapták a diákok, míg az irodalmi feladatlapban feltűnt hibafelismerési feladat, művekhez kellett szereplők nevét társítani, és szerzőket is össze kellet kötni különböző, hozzájuk tartozó információkkal.