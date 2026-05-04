Magyarérettségi: megszólalt a tanár a magyar nyelv és irodalom írásbeli második részéről

A magyarérettségi második része 40 pontot ért, és a diákoknak egy műértelmezés vagy egy témakifejtő esszé közül kellett választaniuk. A rendelkezésre álló 150 perc alatt a vizsgázók az érettségi feladattípusok közül ezúttal sem kerülhették el teljesen a lírai szövegek elemzését, ami a szaktanár szerint egyoldalúvá tette a feladatsort - számolt be az eduline.

A magyarérettségi feladatok idén is komoly koncentrációt igényeltek

Milyen volt a magyarérettségi második része 2026-ban?

A visszajelzések szerint a feladatsor nem okozott meglepetést a szerkezetét tekintve, ugyanakkor a tartalma már inkább. A szaktanár úgy fogalmazott: „meglep ez a fajta egyoldalúság”, mivel mindkét választható feladat a verselemzéshez kötődött. Ez azt jelentette, hogy azok a diákok, akik inkább prózai szövegekkel dolgoznak szívesen, most nehezebb helyzetbe kerülhettek.

Milyen feladatok voltak a magyarérettségin?

A magyarérettségi feladatok két lehetőséget kínáltak:

műértelmező szövegalkotás egy adott vers alapján;

témakifejtő esszé, amely több költő műveinek összehasonlítását kérte.

A témakifejtő esszé esetében három különböző magyar költő alkotásain keresztül kellett bemutatni a lírai verstípus sajátosságait, így ez a feladat is elemzési készségeket igényelt.