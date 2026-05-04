Magyarérettségi: megszólalt a tanár a magyar nyelv és irodalom írásbeli második részéről

A magyarérettségi második része 40 pontot ért, és a diákoknak egy műértelmezés vagy egy témakifejtő esszé közül kellett választaniuk. A rendelkezésre álló 150 perc alatt a vizsgázók az érettségi feladattípusok közül ezúttal sem kerülhették el teljesen a lírai szövegek elemzését, ami a szaktanár szerint egyoldalúvá tette a feladatsort - számolt be az eduline.
Milyen volt a magyarérettségi második része 2026-ban?
A visszajelzések szerint a feladatsor nem okozott meglepetést a szerkezetét tekintve, ugyanakkor a tartalma már inkább. A szaktanár úgy fogalmazott: „meglep ez a fajta egyoldalúság”, mivel mindkét választható feladat a verselemzéshez kötődött. Ez azt jelentette, hogy azok a diákok, akik inkább prózai szövegekkel dolgoznak szívesen, most nehezebb helyzetbe kerülhettek.
Milyen feladatok voltak a magyarérettségin?
A magyarérettségi feladatok két lehetőséget kínáltak:
- műértelmező szövegalkotás egy adott vers alapján;
- témakifejtő esszé, amely több költő műveinek összehasonlítását kérte.
A témakifejtő esszé esetében három különböző magyar költő alkotásain keresztül kellett bemutatni a lírai verstípus sajátosságait, így ez a feladat is elemzési készségeket igényelt.
Melyik vers volt a magyarérettségin 2026-ban?
A műértelmezéshez Arany János: A tölgyek alatt című versét kapták a diákok. A választás szakmai szempontból indokoltnak tekinthető, hiszen Arany János a magyar irodalom egyik alapvető szerzője, akinek munkásságát minden tanulónak ismernie kell. A versben megjelenő emlékezés motívuma, valamint a múlt és jelen viszonya olyan témák, amelyek az oktatás során többször is előkerülnek, így nem voltak teljesen ismeretlenek a vizsgázók számára.
A témakifejtő esszében a diákoknak három költő művei alapján kellett bemutatniuk a líra sajátosságait. Ez nemcsak tárgyi tudást, hanem rendszerező képességet is igényelt, hiszen az elemzés során összehasonlításokat kellett tenni, és általános következtetéseket levonni. Az ilyen típusú érettségi feladattípusok célja, hogy a diákok ne csupán egy művet elemezzenek, hanem szélesebb irodalmi összefüggésekben gondolkodjanak.
A szaktanár szerint a nehézséget elsősorban az okozta, hogy egyik feladat sem tette lehetővé a verselemzés elkerülését. A lírai szövegek értelmezése sok diák számára bonyolultabb, mint a prózai művek feldolgozása, ezért ez a megközelítés egyesek számára kedvezőtlen lehetett.
Ugyanakkor pozitívumként emelte ki, hogy a feladatok ismert témákra épültek, így megfelelő felkészüléssel teljesíthetők voltak. A verselemzés azonban így is komoly munkát igényelt a vizsgázóktól.
Magyarérettségi 2026: ezek voltak az első feladatok
Új részletek derültek ki az írásbeli vizsga első részéről. A magyarérettségi feladatai között Jókai életpályájához kapcsolódó szövegértés és irodalmi műveltségi teszt szerepelt. A diákok szóképekről, versrészletekről, szereplőkről és rímelésről is kaptak kérdéseket.
Nem tűnt ijesztőnek a magyarérettségi első része a szaktanárnak
Pontban 9-kor elkezdődött az idei magyarérettségi. Az első rész szövegértési feladatában Jókai életpályát kapták a diákok, míg az irodalmi feladatlapban feltűnt hibafelismerési feladat, művekhez kellett szereplők nevét társítani, és szerzőket is össze kellet kötni különböző, hozzájuk tartozó információkkal.