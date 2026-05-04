Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

Felháborító!

Ez Magyar Péter első számú problémája – nem fog hinni a szemének!

érettségi

Nem tűnt ijesztőnek a magyarérettségi első része a szaktanárnak

32 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teljesíthető akadállyal szembesültek az első nap az érettségizők. A magyartanár szerint ugyanis nem okozhattak különösebb meglepetést a diákoknak a magyarérettségi feladatai.
Link másolása
Vágólapra másolva!
érettségiszaktanármagyarérettségi

Pontban 9-kor elkezdődött az idei magyarérettségi. Az első rész szövegértési feladatában Jókai életpályát kapták a diákok, míg az irodalmi feladatlapban feltűnt hibafelismerési feladat, művekhez kellett szereplők nevét társítani, és szerzőket is össze kellet kötni különböző, hozzájuk tartozó információkkal.

magyarérettségi
A szaktanár szerint nem okozhatott különösebb meglepetést, és nehézséget a magyarérettségi a tanulók számára
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

A magyartanár szerint a szövegértési feladatra számítani lehetett, így nem okozhatott különösebb meglepetést a diákoknak. A szöveg interjúformája kifejezetten segítséget jelenthet, hiszen a kérdések irányt mutathatnak a válaszadás során. Emellett a téma is ismerős lehet a vizsgázók számára, ráadásul érdekes is, számolt be az eduline.hu.

Minimális leíró nyelvtan szerepelt a magyarérettségiben

Pozitívumként emelte ki azt is, hogy a szöveghez kapcsolódó feladatokban csupán minimális leíró nyelvtani rész szerepel, inkább csak jelzésértékkel. Ugyanakkor hozzátette: bár összességében jó feladatokról van szó, egy-két esetben a megfogalmazás nehézséget okozhat a tanulóknak.

Az irodalmi feladatlap szintén a tananyagra épül, a feladattípusok pedig itt is ismertek. „Első ránézésre nem tűnik ijesztőnek” – fogalmazott a tanár. A vizsgázók olyan feladatokat kaptak, amelyekkel korábban már találkozhattak, így ezek sem okozhatnak nagy meglepetést.

Hat feladat, az utolsó összetettebb volt

Az idei érettségiben ugyanakkor van egy újdonság is: kevesebb, összesen hat feladat szerepel a lapon, viszont az utolsó a megszokottnál összetettebb. Ebben a szerzők neveihez kell különböző információkat párosítani. Ez azért lehet nehezebb, mert viszonylag sok szerző és sok adat szerepel egyszerre a feladatlapon, de megfelelő tudással és józan logikával jól megoldható – véli a tanár. Pozitívumként emelte ki azt is, hogy a feladatban szereplő szerzők és életpályák jól elkülöníthetők egymástól.

Az a feladat viszont, amelyben megadott művekhez kell szereplők neveit megadni, már okozhat némi kellemetlenséget. A szaktanár szerint egy-két szereplőt valószínűleg mindenki fel tud idézni, ám három nevet már nehezebb megnevezni, különösen a világirodalmi művek esetében. Az idegen hangzású neveket általában nehezebb megjegyezni, ugyanakkor a feladat megfelelő tudással itt is teljesíthető.

Az érettségi első részének megoldására a vizsgázóknak összesen 90 percük van. A szövegértés megoldása 40, az irodalmi kvíz megoldása pedig 20 pontot ér.

érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, érettségivizsga, magyarnyelvésirodalomírásbeliérettségi,
Galéria: A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal kezdődik meg az érettségi időszak országszerte – képek
1/17
A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődött meg az érettségi vizsga

Erről is írtunk korábban az Origón: 

Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

Új részletek derültek ki az írásbeli vizsga első részéről. A magyarérettségi feladatai között Jókai életpályájához kapcsolódó szövegértés és irodalmi műveltségi teszt szerepelt. A diákok szóképekről, versrészletekről, szereplőkről és rímelésről is kaptak kérdéseket.

Fotókon az érettségi első pillanatai – így vizsgáznak a diákok

Május 4-én, hétfőn országszerte megkezdődtek az idei írásbeli vizsgák. Az érettségi időszak több mint 148 ezer diák számára jelent fontos mérföldkövet, a következő hetekben pedig országszerte zajlanak majd a megmérettetések.

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!