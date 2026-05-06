Magyarország étele 2026-ban egy pécsi bisztrós csapat malacos fogása lett

Óriási elismerést hozott a baranyai gasztronómiának az idei Magyarország étele 2026: a rangos szakácsverseny győztese egy pécsi csapat lett. A Páholy by Blöff Bisztró indulói nemcsak a zsűrit, hanem az egész szakmát lenyűgözték kreativitásukkal és technikai tudásukkal, számolt be a bama.hu.

Magyarország étele 2026-ban a „Volt egyszer egy malac…” fantázianévre hallgató, pécsi csapat fogása lett – Fotó: URBAN ADAM

Miből áll Magyarország étele?

A nyertes fogás a mesébe illő „Volt egyszer egy malac…” nevet kapta, és már a fantázianév is jelzi: nem hétköznapi ételről van szó. A kompozíció középpontjában ropogósra sütött malac porchetta áll, amelyet paraj kanapén tálaltak. Ehhez konfitált-joghurtos burgonyakrém, friss bébizöldségek, pirított fenyőmag és gazdag malac jus társult. Az étel egyszerre modern és hagyománytisztelő, látványos és ízekben is kifinomult.

A győztes csapat – találó nevén „Dávid vitéz és Nemtudomka” – két fiatal, de már tapasztalt szakácsból állt: Bencs Dávid és Németh Norbert. Munkájuk mögött a pécsi Páholy by Blöff Bisztró állt, amely az utóbbi években egyre markánsabban jelen van a hazai gasztronómiai térképen.

Kötelező alapanyogokból kellett főzni

Az idei verseny különösen komoly kihívás elé állította a résztvevőket. A kötelező alapanyagok között szerepeltek a Bonduelle Food Service kukoricatermékei, a Naszálytej Zrt. laktózmentes görög joghurtja, a Szatmári Malom Kft. malomipari termékei, valamint malac. Emellett a versenyzőknek legalább egy BIO minősítésű alapanyagot és egy, Magyarországon bejegyzett védjeggyel rendelkező terméket is fel kellett használniuk.

A pécsi csapat nemcsak teljesítette ezeket a feltételeket, hanem magas szinten integrálta is őket az ételbe, bizonyítva, hogy a kreativitás és a szakmai precizitás kéz a kézben járhat. Győzelmük nemcsak személyes siker, hanem Pécs és a dél-dunántúli régió gasztronómiai rangját is tovább erősíti.

