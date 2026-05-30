Felháborítóan sok pénzt keresett Majka tavaly – mutatjuk a számokat

Úgy tűnik, tavaly sem ment rosszul a mindennel elégedetlenkedő zenész-műsorvezető szekere. A pénteken közzétett céges beszámoló alapján Majka vállalkozása több száz milliós árbevétellel 2025-ben is erős évet zárt.
Majkacégrapperosztalék

A vállalkozás mérlege szerint a cége továbbra is stabil lábakon áll. Panaszra talán mégsincs oka, Majka a nyereségből busás osztalékot tudott kifizetni magának számolt be róla a Blikk.

Majkának bőven csurran-cseppen a kormányellenes hergelésből Forrás: Facebook/Majka
Majka cége ontotta a profitot, jutott bőven osztalékra is
Majka rekordösszegű osztalékot vett ki

A pénteken délután feltöltött beszámolóból úgy tűnik, szárnyal Majka cége, bár valamelyest kisebb – a 2024-es 783 millió forint után 721 millió forint – árbevétellel zárta a 2025-ös évet.

A DYMA MM Kft.

  • 721 millió 489 ezer forintos nettó árbevételt termelt, és
  • 255 millió 721 ezer forintos egyező mérleg főösszeggel, illetve
  • 177 millió 775 ezer forintos adózott eredménnyel zárta a 2025-ös évet.

A dokumentumokból az is kiderült, hogy rekordösszegű osztalék került kifizetésre.

Majka végül 140 millió forintot vett ki a vállalkozásából.

Úgy tűnik, a rapper-műsorvezető céges szekere tavaly is egész jól futott.

Majka eladta magát?

Majka az utóbbi időben inkább a politikai tartalmú megszólalásokkal és a botrányosabb üzenetekkel építette a népszerűségét, mert erre volt kereslet. Rendszerkritikus dalával és szerepléseivel a tiszások kedvence lett, miközben ez üzletileg is kifejezetten jól jövedelmez számára.

 

Egymásnak feszült a mester és a tanítvány: Dopeman szerint Majka csak helyezkedik

Komoly szópárbaj robbant ki a korábban jó kapcsolatot ápoló Majka és Dopeman között, miután a rapper nyilvánosan nekiment egykori felfedezettjének. Dopeman azt állította, hogy Majka mindig ügyesen választott magának befolyásos barátokat, majd a megfelelő pillanatban hátat fordított nekik, miközben szerinte a NER-közeli kapcsolatokból és a médiából is szépen profitált.

 

 

 

