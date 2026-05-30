Felháborítóan sok pénzt keresett Majka tavaly – mutatjuk a számokat

A vállalkozás mérlege szerint a cége továbbra is stabil lábakon áll. Panaszra talán mégsincs oka, Majka a nyereségből busás osztalékot tudott kifizetni magának – számolt be róla a Blikk.

Majka cége ontotta a profitot, jutott bőven osztalékra is

Majka rekordösszegű osztalékot vett ki

A pénteken délután feltöltött beszámolóból úgy tűnik, szárnyal Majka cége, bár valamelyest kisebb – a 2024-es 783 millió forint után 721 millió forint – árbevétellel zárta a 2025-ös évet.

A DYMA MM Kft.

721 millió 489 ezer forintos nettó árbevételt termelt, és

255 millió 721 ezer forintos egyező mérleg főösszeggel, illetve

177 millió 775 ezer forintos adózott eredménnyel zárta a 2025-ös évet.

A dokumentumokból az is kiderült, hogy rekordösszegű osztalék került kifizetésre.

Majka végül 140 millió forintot vett ki a vállalkozásából.

Úgy tűnik, a rapper-műsorvezető céges szekere tavaly is egész jól futott.