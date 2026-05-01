Elképesztő retró képeken éled újjá a régi majálisok világa – galéria

Éljen Május 1-je, a munka ünnepe!
Május 1-je a munka ünnepe, amelyet a munkások jogaihoz és a dolgozók megbecsüléséhez kötnek. A szocializmus alatt Magyarországon ez nemcsak ünnepnap volt, hanem látványos politikai és közösségi esemény is.
A hetvenes-nyolcvanas évek május elsejéihez hozzátartozott a felvonulás, a zászlók, a transzparensek, az üzemek és vállalatok menete, valamint a tribün előtt elhaladó tömeg.
A hivatalos rész a rendszer erejét és a dolgozók egységét mutatta, de sokaknak a nap másik fele maradt meg igazán.
A majális ugyanis a kikapcsolódásról is szólt. A parkokban, ligetekben és vásártereken virsli, sör, perec, zene, körhinta és beszélgetés várta az embereket. A családok kimentek a szabadba, a gyerekek lufit kaptak, a felnőttek ettek, ittak, találkoztak az ismerősökkel. Május 1-je így egyszerre volt kötelező ünnepi menet és valódi tavaszi népünnepély.