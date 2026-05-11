Rácalmáson bukkant fel Manfred Weber – különleges ajándékot is kapott

Manfred Weber feltűnt egy magyar településen

Különleges megtiszteltetésben részesült Manfred Weber Rácalmáson. A Fejér vármegyei településen május elsején ünnepélyesen átadták azt a padot, amelyet a német díszpolgár tiszteletére állítottak a polgármesteri hivatal előtt.

A rácalmási önkormányzat közösségi oldalán számolt be arról, hogy a német testvérvárosból, Dransfeldből érkezett Manfred Weber évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt a két település kapcsolatának. A nyugalmazott rendőrkapitány a kezdetektől segítette a 36 éve működő partnerkapcsolatot, és az évek során rengeteg rácalmási gyereket és felnőttet fogadott otthonában feleségével, Monikával együtt.

A városvezetés szerint a pad egyszerre jelképezi a hálát és azt is, hogy Rácalmáson mindig lesz helye a német házaspárnak. Manfred Weber és felesége Monika meghatottan fogadták az ajándékot, sőt a pad mini változatát is magukkal vitték emlékbe Németországba – számolt be a DUOL című vármegyei hírportál.

A név sokak számára ismerősen csenghet, ugyanakkor fontos kiemelni: a történet nem az Európai Néppárt vezetőjéről, hanem egy névrokonáról szól.

Manfred Weber nyilatkozott a Tisza Párt győzelme után

Az Európai Néppárt frakcióvezetője, a Tisza Párt választási győzelme után azt nyilatkozta, hogy megteszik az első lépéseket a Magyarországgal szemben indított 7. cikk szerinti eljárás megszüntetésére. Manfred Weber ezzel elismerte, hogy a jogállamisági eljárás valójában csak ürügy volt, a témát politikai nyomásgyakorlásra használták fel.