Erre figyelj nagyon – a matekérettségi idén is tartogathat meglepetést

A matekérettségi 2026-ban középszinten 71 599, emelt szinten 8264 diákot érint, a vizsga felépítése továbbra is két részből áll. A feladatlapok szerkezete, a pontozás és a témakörök eloszlása az elmúlt évek gyakorlatát követi - tájékoztat az eduline.

A 2026-os matekérettségi középszinten és emelt szinten is május 5-én (kedden) 9:00 órakor kezdődik

Milyen a matekérettségi felépítése?

A matekérettségi két fő részből áll.

Az első rész rövidebb, alapvető ismereteket számon kérő feladatokat tartalmaz, míg a második rész összetettebb, több lépéses példákból áll.

A második rész további két egységre oszlik:

II. A rész: 3 kötelező feladat

II. B rész: 3 feladatból 2-t kell kiválasztani

Ez lehetőséget ad arra, hogy a diákok a számukra kedvezőbb feladatokat oldják meg.

Hány perces a matekérettségi első része? Az első rész 45 perces, és várhatóan 12 rövidebb feladatból áll. Ezek főként alapfogalmakra és egyszerűbb számításokra épülnek. Fontos szabály, hogy a 45 perc letelte után ezt a feladatlapot beszedik, így később már nem lehet visszatérni rá.

Milyen feladatok vannak a matekérettségin?

A matekérettségi feladatok típusa vegyes:

rövid, gyors megoldást igénylő példák

hosszabb, összetettebb, több lépéses feladatok

Az első részben inkább az alapok és a gyorsaság számít, míg a második részben a logikus gondolkodás és a problémamegoldó képesség kerül előtérbe.

Milyen témakörök lesznek a matekérettségin 2026-ban?

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a témakörök aránya a következő:

Gondolkodási módszerek, logika, kombinatorika: 20%

Számelmélet, algebra: 25%

Függvények és analízis: 15%

Geometria és trigonometria: 25%

Valószínűség-számítás, statisztika: 15%

Minden témakörből előfordulhatnak könnyebb és nehezebb feladatok is.

Hogyan pontozzák a matekérettségit?

A középszintű írásbeli összesen 100 pontos:

I. rész: 30 pont

II. rész: 70 pont

Az osztályzatok:

80–100%: jeles (5)

60–79%: jó (4)

40–59%: közepes (3)

25–39%: elégséges (2)

0–24%: elégtelen (1)

Ha valaki nem éri el a 25 százalékot, de legalább 12 pontja van, szóbelit tehet.

Milyen segédeszközök használhatók matekérettségin?

A vizsgán az alábbi segédeszközök engedélyezettek:

nem programozható számológép

függvénytáblázat (jegyzetek nélkül)

körző, vonalzó, szögmérő

Fontos, hogy a függvénytáblázatban nem lehet semmilyen plusz papír vagy jelölés.