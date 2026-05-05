Erre figyelj nagyon – a matekérettségi idén is tartogathat meglepetést

A matekérettségi 2026-ban középszinten 71 599, emelt szinten 8264 diákot érint, a vizsga felépítése továbbra is két részből áll. A feladatlapok szerkezete, a pontozás és a témakörök eloszlása az elmúlt évek gyakorlatát követi - tájékoztat az eduline.
Milyen a matekérettségi felépítése?
A matekérettségi két fő részből áll.
Az első rész rövidebb, alapvető ismereteket számon kérő feladatokat tartalmaz, míg a második rész összetettebb, több lépéses példákból áll.
A második rész további két egységre oszlik:
- II. A rész: 3 kötelező feladat
- II. B rész: 3 feladatból 2-t kell kiválasztani
Ez lehetőséget ad arra, hogy a diákok a számukra kedvezőbb feladatokat oldják meg.
Hány perces a matekérettségi első része?
Az első rész 45 perces, és várhatóan 12 rövidebb feladatból áll. Ezek főként alapfogalmakra és egyszerűbb számításokra épülnek. Fontos szabály, hogy a 45 perc letelte után ezt a feladatlapot beszedik, így később már nem lehet visszatérni rá.
Milyen feladatok vannak a matekérettségin?
A matekérettségi feladatok típusa vegyes:
- rövid, gyors megoldást igénylő példák
- hosszabb, összetettebb, több lépéses feladatok
Az első részben inkább az alapok és a gyorsaság számít, míg a második részben a logikus gondolkodás és a problémamegoldó képesség kerül előtérbe.
Milyen témakörök lesznek a matekérettségin 2026-ban?
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a témakörök aránya a következő:
- Gondolkodási módszerek, logika, kombinatorika: 20%
- Számelmélet, algebra: 25%
- Függvények és analízis: 15%
- Geometria és trigonometria: 25%
- Valószínűség-számítás, statisztika: 15%
Minden témakörből előfordulhatnak könnyebb és nehezebb feladatok is.
Hogyan pontozzák a matekérettségit?
A középszintű írásbeli összesen 100 pontos:
- I. rész: 30 pont
- II. rész: 70 pont
Az osztályzatok:
- 80–100%: jeles (5)
- 60–79%: jó (4)
- 40–59%: közepes (3)
- 25–39%: elégséges (2)
- 0–24%: elégtelen (1)
Ha valaki nem éri el a 25 százalékot, de legalább 12 pontja van, szóbelit tehet.
Milyen segédeszközök használhatók matekérettségin?
A vizsgán az alábbi segédeszközök engedélyezettek:
- nem programozható számológép
- függvénytáblázat (jegyzetek nélkül)
- körző, vonalzó, szögmérő
Fontos, hogy a függvénytáblázatban nem lehet semmilyen plusz papír vagy jelölés.
