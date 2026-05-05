Erre figyelj nagyon – a matekérettségi idén is tartogathat meglepetést

Május 5-én több tízezer diák ül be a matematika írásbelire országszerte. A matekérettségi idén is hasonló felépítéssel és szabályokkal zajlik, mint az elmúlt években, de néhány részletre különösen érdemes figyelni. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a feladatokról, az időbeosztásról és az értékelésről.
A matekérettségi 2026-ban középszinten 71 599, emelt szinten 8264 diákot érint, a vizsga felépítése továbbra is két részből áll. A feladatlapok szerkezete, a pontozás és a témakörök eloszlása az elmúlt évek gyakorlatát követi - tájékoztat az eduline.

A 2026-os matekérettségi középszinten és emelt szinten is május 5-én (kedden) 9:00 órakor kezdődik.
Milyen a matekérettségi felépítése?

A matekérettségi két fő részből áll.
Az első rész rövidebb, alapvető ismereteket számon kérő feladatokat tartalmaz, míg a második rész összetettebb, több lépéses példákból áll.

A második rész további két egységre oszlik:

  • II. A rész: 3 kötelező feladat
  • II. B rész: 3 feladatból 2-t kell kiválasztani

Ez lehetőséget ad arra, hogy a diákok a számukra kedvezőbb feladatokat oldják meg.

Hány perces a matekérettségi első része?

Az első rész 45 perces, és várhatóan 12 rövidebb feladatból áll. Ezek főként alapfogalmakra és egyszerűbb számításokra épülnek. Fontos szabály, hogy a 45 perc letelte után ezt a feladatlapot beszedik, így később már nem lehet visszatérni rá.

Milyen feladatok vannak a matekérettségin?

A matekérettségi feladatok típusa vegyes:

  • rövid, gyors megoldást igénylő példák
  • hosszabb, összetettebb, több lépéses feladatok

Az első részben inkább az alapok és a gyorsaság számít, míg a második részben a logikus gondolkodás és a problémamegoldó képesség kerül előtérbe.

Milyen témakörök lesznek a matekérettségin 2026-ban?

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a témakörök aránya a következő:

  • Gondolkodási módszerek, logika, kombinatorika: 20%
  • Számelmélet, algebra: 25%
  • Függvények és analízis: 15%
  • Geometria és trigonometria: 25%
  • Valószínűség-számítás, statisztika: 15%

Minden témakörből előfordulhatnak könnyebb és nehezebb feladatok is.

Hogyan pontozzák a matekérettségit?

A középszintű írásbeli összesen 100 pontos:

  • I. rész: 30 pont
  • II. rész: 70 pont

Az osztályzatok:

  • 80–100%: jeles (5)
  • 60–79%: jó (4)
  • 40–59%: közepes (3)
  • 25–39%: elégséges (2)
  • 0–24%: elégtelen (1)

Ha valaki nem éri el a 25 százalékot, de legalább 12 pontja van, szóbelit tehet.

Milyen segédeszközök használhatók matekérettségin?

A vizsgán az alábbi segédeszközök engedélyezettek:

  • nem programozható számológép
  • függvénytáblázat (jegyzetek nélkül)
  • körző, vonalzó, szögmérő

Fontos, hogy a függvénytáblázatban nem lehet semmilyen plusz papír vagy jelölés.

Május 4-én, hétfőn országszerte megkezdődtek az idei írásbeli vizsgák. Az érettségi időszak több mint 148 ezer diák számára jelent fontos mérföldkövet, a következő hetekben pedig országszerte zajlanak majd a megmérettetések.

Új részletek derültek ki az írásbeli vizsga első részéről. A magyarérettségi feladatai között Jókai életpályájához kapcsolódó szövegértés és irodalmi műveltségi teszt szerepelt. A diákok szóképekről, versrészletekről, szereplőkről és rímelésről is kaptak kérdéseket.

 

 

