Matekérettségi 2026: ezek voltak az első feladatok

A matekérettségi középszintű feladatsora idén is két részből állt, amelyek eltérő nehézségű és pontértékű feladatokat tartalmaztak. Az első részben a diákoknak 10–12 feladatot kellett megoldaniuk 45 perc alatt, ami komoly időgazdálkodást igényelt, hiszen a feladatlapot a megadott idő letelte után begyűjtötték - tájékoztat az Eduline.
Milyen feladatok voltak a matekérettségi első részében?
A feladatsor első részében exponenciális függvényekkel és gráfokkal kapcsolatos példák is szerepeltek. Emellett a diákoknak mediánt és kvartilist is kellett számolniuk, ami a statisztikai alapismereteket mérte.
Ezen kívül halmazokkal, gráfokkal, dobókockás valószínűség-számítással, valamint a kör egyenletével kapcsolatos feladatok is előkerültek. Ezek a témák a középszintű matekérettségi klasszikus elemei közé tartoznak.
Az első feladatrész összesen 30 pontot ért, míg a második részben további 70 pontot szerezhetnek a diákok.
Erre figyelj nagyon – a matekérettségi idén is tartogathat meglepetést
Május 5-én több tízezer diák ül be a matematika írásbelire országszerte. A matekérettségi idén is hasonló felépítéssel és szabályokkal zajlik, mint az elmúlt években, de néhány részletre különösen érdemes figyelni. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a feladatokról, az időbeosztásról és az értékelésről.
Fotókon az érettségi első pillanatai – így vizsgáznak a diákok
Május 4-én, hétfőn országszerte megkezdődtek az idei írásbeli vizsgák. Az érettségi időszak több mint 148 ezer diák számára jelent fontos mérföldkövet, a következő hetekben pedig országszerte zajlanak majd a megmérettetések.