Matekérettségi 2026: ezek voltak az első feladatok

Elkezdődtek az írásbeli matematika érettségik kedd reggel, a diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán. A matekérettségin több mint 79 ezren vizsgáznak, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához.
A matekérettségi középszintű feladatsora idén is két részből állt, amelyek eltérő nehézségű és pontértékű feladatokat tartalmaztak. Az első részben a diákoknak 10–12 feladatot kellett megoldaniuk 45 perc alatt, ami komoly időgazdálkodást igényelt, hiszen a feladatlapot a megadott idő letelte után begyűjtötték - tájékoztat az Eduline.

Fővárosi középiskolai intézményvezetők átveszik a matekérettségi vizsga feladatlapjait Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalában 2026. május 5-én
Fotó: MTI/Purger Tamás / MTI/Purger Tamás

Milyen feladatok voltak a matekérettségi első részében?

A feladatsor első részében exponenciális függvényekkel és gráfokkal kapcsolatos példák is szerepeltek. Emellett a diákoknak mediánt és kvartilist is kellett számolniuk, ami a statisztikai alapismereteket mérte.

Ezen kívül halmazokkal, gráfokkal, dobókockás valószínűség-számítással, valamint a kör egyenletével kapcsolatos feladatok is előkerültek. Ezek a témák a középszintű matekérettségi klasszikus elemei közé tartoznak.

Galéria: A matematika írásbeli vizsgával folytatódik a megmérettetés országszerte – képek
Fővárosi középiskolai intézményvezetők átveszik a matematika írásbeli érettségi vizsga feladatlapjait Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalában 2026. május 5-én

 

Az első feladatrész összesen 30 pontot ért, míg a második részben további 70 pontot szerezhetnek a diákok.

