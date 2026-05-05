Matekérettségi 2026: ezek voltak az első feladatok

A matekérettségi középszintű feladatsora idén is két részből állt, amelyek eltérő nehézségű és pontértékű feladatokat tartalmaztak. Az első részben a diákoknak 10–12 feladatot kellett megoldaniuk 45 perc alatt, ami komoly időgazdálkodást igényelt, hiszen a feladatlapot a megadott idő letelte után begyűjtötték - tájékoztat az Eduline.

Fővárosi középiskolai intézményvezetők átveszik a matekérettségi vizsga feladatlapjait Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalában 2026. május 5-én

Milyen feladatok voltak a matekérettségi első részében?

A feladatsor első részében exponenciális függvényekkel és gráfokkal kapcsolatos példák is szerepeltek. Emellett a diákoknak mediánt és kvartilist is kellett számolniuk, ami a statisztikai alapismereteket mérte.

Ezen kívül halmazokkal, gráfokkal, dobókockás valószínűség-számítással, valamint a kör egyenletével kapcsolatos feladatok is előkerültek. Ezek a témák a középszintű matekérettségi klasszikus elemei közé tartoznak.