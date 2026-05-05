Matekérettségi feladatok: függvényelemzés és focicsapatok borították ki a vizsgázókat

A matekérettségi feladatok második része két nagy egységből állt. A II. A részben három kötelező feladat szerepelt, egyenként 9–14 pontért, míg a II. B részben három nagyobb, 17 pontos feladat közül kettőt kellett kiválasztani. A választást egyértelműen jelölni kellett, különben a javításnál az utolsó feladatot automatikusan figyelmen kívül hagyják – írja az EduLine.
Matekérettségi feladatok: függvényelemzés és falusi focicsapatok is előkerültek a második részben
Az első blokkban klasszikusabb példák jöttek: másodfokú egyenlet megoldás, valamint egy komplex függvényelemzés érettségi feladat. Ezek a típusok rendszeresen visszatérnek, így aki készült, annak ismerősek lehettek.
A második részben viszont már életszerűbb problémák is előkerültek. A diákoknak például egy viharjelző magasság számítása vagy a falusi focicsapatok számának csökkenése matematikai modell alapján típusú feladatokat kellett megoldaniuk. Ezek már nemcsak számolást, hanem értelmezést is igényeltek.
Nem volt könnyű, de nem is érte meglepetés a felkészülteket
Az idei vizsgán már az első részben is szerepeltek olyan feladatok, mint az exponenciális függvény, gráfok, medián és kvartilis számítás, valamint halmazok és a kör egyenlete. A végén még egy valószínűségszámítás dobókockával típusú feladat is bekerült.
Szakértők szerint a feladatsor nehézsége és felépítése nagyjából követte a korábbi évek trendjét. Aki rendszeresen gyakorolt és ismerte a tipikus matekérettségi példák megoldása feladatokat, annak nem kellett váratlan fordulatokkal szembenéznie.
Emelt szinten még keményebb a helyzet
Az emelt szintű vizsgán a II. részben öt feladatból négyet kellett megoldani, és itt is fontos volt jelezni, melyiket nem választják. Az emelt szintű feladatokról egyelőre nincs hivatalos információ, de a diákvélemények várhatóan hamarosan érkeznek.
Magyarérettségi hivatalos megoldásai: sok diák most fog meglepődni az eredményen
Megérkeztek a várva várt eredmények: az Oktatási Hivatal közzétette a hétfői magyarérettségi hivatalos megoldásai dokumentumokat, amelyekből minden diák ellenőrizheti a válaszait. A magyarérettségi hivatalos megoldásai most már bárki számára elérhetők, így gyorsan kiderülhet, hogyan sikerült a vizsga.