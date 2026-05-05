Matekérettségi feladatok: függvényelemzés és focicsapatok borították ki a vizsgázókat

A matekérettségi feladatok második része két nagy egységből állt. A II. A részben három kötelező feladat szerepelt, egyenként 9–14 pontért, míg a II. B részben három nagyobb, 17 pontos feladat közül kettőt kellett kiválasztani. A választást egyértelműen jelölni kellett, különben a javításnál az utolsó feladatot automatikusan figyelmen kívül hagyják – írja az EduLine.

Matekérettségi feladatok: függvényelemzés és falusi focicsapatok is előkerültek a második részben

Az első blokkban klasszikusabb példák jöttek: másodfokú egyenlet megoldás, valamint egy komplex függvényelemzés érettségi feladat. Ezek a típusok rendszeresen visszatérnek, így aki készült, annak ismerősek lehettek.

A második részben viszont már életszerűbb problémák is előkerültek. A diákoknak például egy viharjelző magasság számítása vagy a falusi focicsapatok számának csökkenése matematikai modell alapján típusú feladatokat kellett megoldaniuk. Ezek már nemcsak számolást, hanem értelmezést is igényeltek.

Nem volt könnyű, de nem is érte meglepetés a felkészülteket

Az idei vizsgán már az első részben is szerepeltek olyan feladatok, mint az exponenciális függvény, gráfok, medián és kvartilis számítás, valamint halmazok és a kör egyenlete. A végén még egy valószínűségszámítás dobókockával típusú feladat is bekerült.