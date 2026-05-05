Megszólaltak a szakértők: ezen a feladaton bukhatott el a legtöbb diák a matekérettségin

A matekérettségi első részét idén is sok diák oldotta meg vegyes tapasztalatokkal: míg egyes feladatok rutinszerűek voltak, másoknál a megfogalmazás vagy a témakör okozott nehézséget - tájékoztat az Eduline.
A tanárok és szakértők egybehangzó véleménye szerint az idei első feladatsor nem tért el jelentősen a korábbi évek szintjétől. A feladatok többsége jól ismert típusokra épült, így azok számára, akik rendszeresen készültek, nem okozhatott komoly meglepetést.
Több példánál elegendő volt egy ismert képlet alkalmazása vagy behelyettesítés egy függvénytáblázatból, ami gyors pontszerzési lehetőséget jelentett. Ugyanakkor a részletekben rejlő apró eltérések könnyen hibához vezethettek.
Melyik feladatok okoztak nehézséget a matekérettségin?
A visszajelzések alapján a dobókockás valószínűség-számítási feladat bizonyult a legnehezebbnek. Ez különösen azoknak okozott gondot, akik kevésbé magabiztosak ebben a témakörben.
Emellett egy diagramos feladatnál a mértékegységek eltérése jelentett buktatót, ami könnyen félreértésekhez vezethetett. Egy másik példánál pedig a megfogalmazás volt trükkös, ami miatt több diák hibázott.
Matekérettségi 2026: ezek voltak az első feladatok
Elkezdődtek az írásbeli matematika érettségik kedd reggel, a diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán. A matekérettségin több mint 79 ezren vizsgáznak, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához.
Erre figyelj nagyon – a matekérettségi idén is tartogathat meglepetést
Május 5-én több tízezer diák ül be a matematika írásbelire országszerte. A matekérettségi idén is hasonló felépítéssel és szabályokkal zajlik, mint az elmúlt években, de néhány részletre különösen érdemes figyelni. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a feladatokról, az időbeosztásról és az értékelésről.