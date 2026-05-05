Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

24 óra múlva véget érhet a háború? Váratlan bejelentést tettek az ukránok

Ezt látnia kell!

A Met-gála a legborzalmasabb ruhái: túl sok volt a „művészet” — és túl kevés az ízlés – galéria

matekérettségi

Megszólaltak a szakértők: ezen a feladaton bukhatott el a legtöbb diák a matekérettségin

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A diákok többféle feladattípussal találkoztak az idei vizsgán, ahol a megszokott minták mellett apróbb trükkök is megjelentek. A szakértők szerint a matekérettségi első része összességében kiszámítható volt, de néhány feladat megfogalmazása és egyes témák nehézsége mégis kihívást jelentett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
matekérettségivizsgaMagyarország

A matekérettségi első részét idén is sok diák oldotta meg vegyes tapasztalatokkal: míg egyes feladatok rutinszerűek voltak, másoknál a megfogalmazás vagy a témakör okozott nehézséget - tájékoztat az Eduline.

A matekérettségi első részében több klasszikus feladat is szerepelt
A matekérettségi első részében több klasszikus feladat is szerepelt
Fotó: MTI/Purger Tamás / MTI/Purger Tamás

A tanárok és szakértők egybehangzó véleménye szerint az idei első feladatsor nem tért el jelentősen a korábbi évek szintjétől. A feladatok többsége jól ismert típusokra épült, így azok számára, akik rendszeresen készültek, nem okozhatott komoly meglepetést.

Több példánál elegendő volt egy ismert képlet alkalmazása vagy behelyettesítés egy függvénytáblázatból, ami gyors pontszerzési lehetőséget jelentett. Ugyanakkor a részletekben rejlő apró eltérések könnyen hibához vezethettek.

Melyik feladatok okoztak nehézséget a matekérettségin?

A visszajelzések alapján a dobókockás valószínűség-számítási feladat bizonyult a legnehezebbnek. Ez különösen azoknak okozott gondot, akik kevésbé magabiztosak ebben a témakörben.

érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
érettségi vizsga, matematika írásbeli érettségi, érettségivizsga, matematikaírásbeliérettségi,
Galéria: A matematika írásbeli vizsgával folytatódik a megmérettetés országszerte – képek
1/12
Fővárosi középiskolai intézményvezetők átveszik a matematika írásbeli érettségi vizsga feladatlapjait Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalában 2026. május 5-én

 

Emellett egy diagramos feladatnál a mértékegységek eltérése jelentett buktatót, ami könnyen félreértésekhez vezethetett. Egy másik példánál pedig a megfogalmazás volt trükkös, ami miatt több diák hibázott.

Matekérettségi 2026: ezek voltak az első feladatok

Elkezdődtek az írásbeli matematika érettségik kedd reggel, a diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán. A matekérettségin több mint 79 ezren vizsgáznak, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához.

Erre figyelj nagyon – a matekérettségi idén is tartogathat meglepetést

Május 5-én több tízezer diák ül be a matematika írásbelire országszerte. A matekérettségi idén is hasonló felépítéssel és szabályokkal zajlik, mint az elmúlt években, de néhány részletre különösen érdemes figyelni. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a feladatokról, az időbeosztásról és az értékelésről.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!