Megszólaltak a szakértők: ezen a feladaton bukhatott el a legtöbb diák a matekérettségin

A matekérettségi első részét idén is sok diák oldotta meg vegyes tapasztalatokkal: míg egyes feladatok rutinszerűek voltak, másoknál a megfogalmazás vagy a témakör okozott nehézséget - tájékoztat az Eduline.

A matekérettségi első részében több klasszikus feladat is szerepelt

A tanárok és szakértők egybehangzó véleménye szerint az idei első feladatsor nem tért el jelentősen a korábbi évek szintjétől. A feladatok többsége jól ismert típusokra épült, így azok számára, akik rendszeresen készültek, nem okozhatott komoly meglepetést.

Több példánál elegendő volt egy ismert képlet alkalmazása vagy behelyettesítés egy függvénytáblázatból, ami gyors pontszerzési lehetőséget jelentett. Ugyanakkor a részletekben rejlő apró eltérések könnyen hibához vezethettek.

Melyik feladatok okoztak nehézséget a matekérettségin?

A visszajelzések alapján a dobókockás valószínűség-számítási feladat bizonyult a legnehezebbnek. Ez különösen azoknak okozott gondot, akik kevésbé magabiztosak ebben a témakörben.