Online fizetés, ATM, SZÉP-kártya: több MBH-szolgáltatás is érintett

Magyarországon, 2026 májusában több időpontban végez karbantartást az MBH Bank, ami rövid ideig tartó szolgáltatáskieséseket okozhat. A leállások főként a 101-es azonosítóval kezdődő számlákhoz kapcsolódó bankkártyákat, egyes korábbi Budapest Bankos ATM-eket, valamint az MBH SZÉP-kártya online és telefonos rendszereit érintik.

MBH Bank karbantartás: online fizetések, ATM-ek és SZÉP Kártya-szolgáltatások is érintettek

MBH Bank karbantartás: ezekre az időpontokra figyeljen

Május 17-én 02:00 és 04:00 között az internetes bankkártyás fizetéseknél és hitelesítéseknél fordulhat elő hiba.

A bank szerint legfeljebb 30 perces kiesések várhatók, ezért az online vásárlásokat érdemes más időpontra időzíteni.

Május 17-én és 18-án 03:00 és 04:00 között egyes MBH ATM-ek Mastercard kártyával átmenetileg nem lesznek használhatók.

Ez főként a korábban Budapest Bank által üzemeltetett automatákat érinti.

A SZÉP-kártya digitális felületei is leállnak

Május 19-én 18:00 és 22:00 között nem lesz elérhető az MBH SZÉP-kártya Személyes Tárhelye, MobilAppja és telefonos IVR rendszere.

Ebben az időszakban nem lehet egyenleget lekérdezni, korábbi tranzakciókat megnézni, értesítéseket fogadni vagy kártyadigitalizációt végezni.

A bank tájékoztatása szerint a szolgáltatóhelyeken történő fizetés, az internetes engedélyeztetés és az előrefizetés továbbra is működik majd – adta tájékoztatásul az ATV.