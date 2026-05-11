Online fizetés, ATM, SZÉP-kártya: több MBH-szolgáltatás is érintett

Tervezett informatikai karbantartások miatt több banki szolgáltatásban is lehetnek átmeneti fennakadások májusban. Az MBH Bank ügyfeleinek érdemes előre készülniük, mert az online fizetések, egyes ATM-ek és a SZÉP-kártya digitális felületei is érintettek lesznek.
Magyarországon, 2026 májusában több időpontban végez karbantartást az MBH Bank, ami rövid ideig tartó szolgáltatáskieséseket okozhat. A leállások főként a 101-es azonosítóval kezdődő számlákhoz kapcsolódó bankkártyákat, egyes korábbi Budapest Bankos ATM-eket, valamint az MBH SZÉP-kártya online és telefonos rendszereit érintik.

Fotó: Vogt Gergely / MW

MBH Bank karbantartás: ezekre az időpontokra figyeljen

Május 17-én 02:00 és 04:00 között az internetes bankkártyás fizetéseknél és hitelesítéseknél fordulhat elő hiba. 

A bank szerint legfeljebb 30 perces kiesések várhatók, ezért az online vásárlásokat érdemes más időpontra időzíteni.

Május 17-én és 18-án 03:00 és 04:00 között egyes MBH ATM-ek Mastercard kártyával átmenetileg nem lesznek használhatók. 

Ez főként a korábban Budapest Bank által üzemeltetett automatákat érinti.

A SZÉP-kártya digitális felületei is leállnak

Május 19-én 18:00 és 22:00 között nem lesz elérhető az MBH SZÉP-kártya Személyes Tárhelye, MobilAppja és telefonos IVR rendszere. 

Ebben az időszakban nem lehet egyenleget lekérdezni, korábbi tranzakciókat megnézni, értesítéseket fogadni vagy kártyadigitalizációt végezni.

A bank tájékoztatása szerint a szolgáltatóhelyeken történő fizetés, az internetes engedélyeztetés és az előrefizetés továbbra is működik majd – adta tájékoztatásul az ATV.

Órákra leáll az Erste Bank május végén és júniusban is – sok ügyfél lesz érintett

Több órás digitális fennakadásokra kell készülni május végén és június elején. Az Erste Bank leállása az online ügyintézést, az utalásokat és bizonyos internetes fizetéseket is érinti. A pénzintézet szerint a munkák célja a biztonságosabb és stabilabb működés.

Máris itt az első májusi bankszünnap az OTP-nél, a kártyás fizetéseknél sem fog minden működni

Előre tervezett bankszünnapokról adott ki tájékoztatást májusra, valamint június első napjaira vonatkozóan az egyik hazai nagybank. Az OTP tájékoztatása szerint több elektronikus szolgáltatás kapcsán átmeneti kiesés várható.

 

 

