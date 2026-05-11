Online fizetés, ATM, SZÉP-kártya: több MBH-szolgáltatás is érintett

Magyarországon, 2026 májusában több időpontban végez karbantartást az MBH Bank, ami rövid ideig tartó szolgáltatáskieséseket okozhat. A leállások főként a 101-es azonosítóval kezdődő számlákhoz kapcsolódó bankkártyákat, egyes korábbi Budapest Bankos ATM-eket, valamint az MBH SZÉP-kártya online és telefonos rendszereit érintik.
MBH Bank karbantartás: ezekre az időpontokra figyeljen
Május 17-én 02:00 és 04:00 között az internetes bankkártyás fizetéseknél és hitelesítéseknél fordulhat elő hiba.
A bank szerint legfeljebb 30 perces kiesések várhatók, ezért az online vásárlásokat érdemes más időpontra időzíteni.
Május 17-én és 18-án 03:00 és 04:00 között egyes MBH ATM-ek Mastercard kártyával átmenetileg nem lesznek használhatók.
Ez főként a korábban Budapest Bank által üzemeltetett automatákat érinti.
A SZÉP-kártya digitális felületei is leállnak
Május 19-én 18:00 és 22:00 között nem lesz elérhető az MBH SZÉP-kártya Személyes Tárhelye, MobilAppja és telefonos IVR rendszere.
Ebben az időszakban nem lehet egyenleget lekérdezni, korábbi tranzakciókat megnézni, értesítéseket fogadni vagy kártyadigitalizációt végezni.
A bank tájékoztatása szerint a szolgáltatóhelyeken történő fizetés, az internetes engedélyeztetés és az előrefizetés továbbra is működik majd – adta tájékoztatásul az ATV.
