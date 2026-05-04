Fontos közleményt adott ki a Mediaworks Hungary Zrt.

Hekkertámadás érte a Mediaworks Hungary Zrt.-t, az ellopott adatok egy része a darkwebre is kikerült. A cég szerint nevek, e-mail-címek, lakcímek és telefonszámok is érintettek lehetnek. Alább változatlanul közöljük a Mediaworks Hungary Zrt. közleményét:

Tisztelt Olvasóink!

A Mediaworks Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk 2026. április 30-án, súlyos hekkertámadás áldozatává vált. A jelenlegi információk alapján az ellopott adatok egy része kikerült az internet egy, hagyományos keresőkkel nem elérhető részére (darkweb), amely adatok már kizárólag ellenőrzött, akkreditált újságírók részére elérhetők.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, ezért az érintettség pontos mértéke még nem ismert teljeskörűen. Az eddigi megállapítások alapján felmerülhet, hogy bizonyos adatok, különösen: név, emailcím, előfizető lakcíme, telefonszám is érintettek lehetnek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hasonló helyzetekben előfordulhatnak visszaélések, például adathalász megkeresések vagy megtévesztő üzenetek. Kérjük ezért, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el: különösen figyeljenek az ismeretlen feladóktól érkező e-mailekre, üzenetekre, és személyes adataikat ne adják meg nem megbízható forrásoknak.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a történtek egy külső, rosszindulatú támadás következményei. Az ilyen módon megszerzett adatok bármilyen felhasználása, kezelése vagy az azokkal való visszaélés súlyos jogsértésnek, minősül, amely komoly jogi következményekkel jár. Ez jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a lopással megszerzett adatokat bárki ténylegesen felhasználja.

A Mediaworks Hungary Zrt. az incidens észlelését követően azonnal megtette a szükséges lépéseket: megkezdte a részletes vizsgálatot, határidőben megtette a szükséges hatósági bejelentéseket, és folyamatosan dolgozik a rendszerek biztonságának megerősítésén, valamint a kockázatok csökkentésén.

Amennyiben az esettel kapcsolatban kérdésük merül fel, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségen: E-mail: adatkezeles@mediaworks.hu