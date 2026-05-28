medúza

Mérgező medúzák lepték el a népszerű magyar fürdőhelyet

Fadd-Domboriban idén nyáron ismét különös látvány fogadta a strandolókat a Holt-Duna vizében. Az áttetsző medúza tömeges megjelenése sokakat meglepett, mert első pillantásra inkább tengeri élőlénynek tűnik.
A lebegő, pulzáló apró állatok évek óta visszatérnek a térségbe, mégis minden nyáron rémületet keltenek az emberekben. Vajon miért szaporodik el ennyire a medúza a hazai állóvizekben? kiderül a TEOL cikkéből.

Áttetsző medúzák lepték el a strand környékét Fadd-Domboriban
Fotó: TEOL

A medúza terjedése egyre ijjesztőbb

Az őszibarackvirág medúza eredetileg Kína Jangce folyójának környékéről származik, de mára szinte az egész világon elterjedt.

Magyarországon már az 1950-es években megfigyelték, főként tavakban és lassú folyású vizekben.

A szakértők szerint az emberi tevékenység is hozzájárult a terjedéséhez, mert apró fejlődési alakjai hajókon és vízi eszközökön is utazhatnak. A melegebb nyarak és a tartósan magas vízhőmérséklet szintén kedveznek a faj elszaporodásának. A Domboriban látható példányok általában csak két-három centiméteresek, ezért sokszor csak a napfényben válnak észrevehetővé.

Bár csalánsejtjeik mérgező anyagot tartalmaznak, az emberre gyakorlatilag veszélytelenek, inkább apró vízi élőlényekre jelentenek fenyegetést.

A biológusok szerint ugyanakkor nagyobb tömegben hosszabb távon hatással lehetnek a vízi ökoszisztéma egyensúlyára. A különös jelenség ennek ellenére inkább látványosságnak számít, és sok strandoló fotókkal vagy videókkal örökíti meg a vízben lebegő élőlényeket.

A búvárokat is meglepte, amit a borsodi tóban láttak

Különleges vízi élőlények lepték meg a búvárokat a borsodi Mályi-tóban, ahol tavaly a szezon elején kecskerákokat és nagyobb halrajokat figyeltek meg. A szakemberek szerint hamarosan édesvízi medúzák is feltűnhetnek a tóban, mivel a tartós meleg és a tiszta víz kedvez a megjelenésüknek.

 

Kannibál medúzák lepték el Velencét

Velence lagúnájában rohamosan terjed egy invazív medúzafaj, amely komoly veszélyt jelent a halállományra és az ökoszisztémára. A bütykös fésűmedúza nemcsak a haltojásokat és ivadékokat pusztítja, hanem saját utódait is elfogyasztja, ezért a szakértők különösen veszélyes fajként tartják számon. A tudósok szerint a melegebb tengervíz és a klímaváltozás is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre nagyobb számban jelenjen meg Velence környékén.

 

