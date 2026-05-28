Mérgező medúzák lepték el a népszerű magyar fürdőhelyet

A lebegő, pulzáló apró állatok évek óta visszatérnek a térségbe, mégis minden nyáron rémületet keltenek az emberekben. Vajon miért szaporodik el ennyire a medúza a hazai állóvizekben? – kiderül a TEOL cikkéből.

Áttetsző medúzák lepték el a strand környékét Fadd-Domboriban

A medúza terjedése egyre ijjesztőbb

Az őszibarackvirág medúza eredetileg Kína Jangce folyójának környékéről származik, de mára szinte az egész világon elterjedt.

Magyarországon már az 1950-es években megfigyelték, főként tavakban és lassú folyású vizekben.

A szakértők szerint az emberi tevékenység is hozzájárult a terjedéséhez, mert apró fejlődési alakjai hajókon és vízi eszközökön is utazhatnak. A melegebb nyarak és a tartósan magas vízhőmérséklet szintén kedveznek a faj elszaporodásának. A Domboriban látható példányok általában csak két-három centiméteresek, ezért sokszor csak a napfényben válnak észrevehetővé.

Bár csalánsejtjeik mérgező anyagot tartalmaznak, az emberre gyakorlatilag veszélytelenek, inkább apró vízi élőlényekre jelentenek fenyegetést.

A biológusok szerint ugyanakkor nagyobb tömegben hosszabb távon hatással lehetnek a vízi ökoszisztéma egyensúlyára. A különös jelenség ennek ellenére inkább látványosságnak számít, és sok strandoló fotókkal vagy videókkal örökíti meg a vízben lebegő élőlényeket.