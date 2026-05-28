Mérgező medúzák lepték el a népszerű magyar fürdőhelyet

A lebegő, pulzáló apró állatok évek óta visszatérnek a térségbe, mégis minden nyáron rémületet keltenek az emberekben. Vajon miért szaporodik el ennyire a medúza a hazai állóvizekben? – kiderül a TEOL cikkéből.
A medúza terjedése egyre ijjesztőbb
Az őszibarackvirág medúza eredetileg Kína Jangce folyójának környékéről származik, de mára szinte az egész világon elterjedt.
Magyarországon már az 1950-es években megfigyelték, főként tavakban és lassú folyású vizekben.
A szakértők szerint az emberi tevékenység is hozzájárult a terjedéséhez, mert apró fejlődési alakjai hajókon és vízi eszközökön is utazhatnak. A melegebb nyarak és a tartósan magas vízhőmérséklet szintén kedveznek a faj elszaporodásának. A Domboriban látható példányok általában csak két-három centiméteresek, ezért sokszor csak a napfényben válnak észrevehetővé.
Bár csalánsejtjeik mérgező anyagot tartalmaznak, az emberre gyakorlatilag veszélytelenek, inkább apró vízi élőlényekre jelentenek fenyegetést.
A biológusok szerint ugyanakkor nagyobb tömegben hosszabb távon hatással lehetnek a vízi ökoszisztéma egyensúlyára. A különös jelenség ennek ellenére inkább látványosságnak számít, és sok strandoló fotókkal vagy videókkal örökíti meg a vízben lebegő élőlényeket.
A búvárokat is meglepte, amit a borsodi tóban láttak
Különleges vízi élőlények lepték meg a búvárokat a borsodi Mályi-tóban, ahol tavaly a szezon elején kecskerákokat és nagyobb halrajokat figyeltek meg. A szakemberek szerint hamarosan édesvízi medúzák is feltűnhetnek a tóban, mivel a tartós meleg és a tiszta víz kedvez a megjelenésüknek.
Kannibál medúzák lepték el Velencét
Velence lagúnájában rohamosan terjed egy invazív medúzafaj, amely komoly veszélyt jelent a halállományra és az ökoszisztémára. A bütykös fésűmedúza nemcsak a haltojásokat és ivadékokat pusztítja, hanem saját utódait is elfogyasztja, ezért a szakértők különösen veszélyes fajként tartják számon. A tudósok szerint a melegebb tengervíz és a klímaváltozás is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre nagyobb számban jelenjen meg Velence környékén.