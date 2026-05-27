magyarország

Eltűnhetnek a méhek Magyarországról? Brutális számok sokkolják a szakmát

Brutális visszaesést mutatnak az uniós adatok a hazai méhészetekben. A méhpusztulás Magyarországon már nemcsak a méhészek gondja, hanem az egész mezőgazdaság számára komoly figyelmeztetés.
Drámai adatokat mutatnak az Európai Unió friss statisztikái: Magyarországon esett vissza a legnagyobb mértékben a méhkaptárak száma az elmúlt négy évben. A méhpusztulás hazánkban egyre súlyosabb problémává válik, miközben sorra szűnnek meg a méhészetek és egyre több szakember hagyja el az ágazatot. A szakértők szerint a helyzet már nemcsak a méhészek megélhetését, hanem a hazai mezőgazdaság jövőjét is veszélyezteti – írja a TEOL.

Fotó:Illusztráció/Unsplash

Méhpusztulás miatt tűnnek el tömegesen a kaptárak Magyarországon

Az uniós statisztikák szerint Magyarországon 2020 és 2024 között több mint 152 ezer méhkaptár tűnt el, ami 34 százalékos visszaesést jelent. Ez volt a legrosszabb adat az egész Európai Unióban. Míg több országban növekedett a kaptárak száma, addig hazánkban egyre több méhészet húzza le a rolót.

Tolna megyében különösen látványos a válság. Szekszárdon például néhány év alatt több mint ötvenről mindössze huszonötre csökkent a nyilvántartott méhészetek száma. A helyi méhészek szerint sokan egyszerűen belefáradtak az egyre kilátástalanabb helyzetbe.

Egyre több méhész adja fel a szakmát

Nagyernyei Attila méhész szerint már nemcsak a kisebb gazdaságok kerültek bajba, hanem a több száz kaptárral rendelkező méhészetek is. Az interneten sorra jelennek meg a „szabaduló áron” meghirdetett kaptárak és méhcsaládok.

A szakember szerint sok méhész inkább más munkát vállal, mert abból biztosabban meg tud élni. Van, aki sofőrként, benzinkutasként vagy alkalmi munkásként dolgozik tovább, miközben felszámolja a méhészetét.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy rengeteg olcsó ukrán és kínai méz áramlik be az Európai Unióba. A magyar méhészek szerint ezek az importtermékek lenyomják az árakat, miközben a hazai méz gyakran hordókban áll eladatlanul.

A mezőgazdaság is megérezheti a méhpusztulást

A méhek szerepe kulcsfontosságú a mezőgazdaságban, hiszen számos növény beporzása múlik rajtuk. A gyümölcsösök, zöldségtermesztők és olajnövény-gazdák is komoly veszteségekkel szembesülhetnek, ha tovább csökken a beporzó rovarok száma.

Szakértők szerint a méhállomány csökkenése hosszabb távon az élelmiszer-termelésre is hatással lehet. Kevesebb beporzó rovar ugyanis alacsonyabb terméshozamokat és dráguló mezőgazdasági termelést eredményezhet.

Óriási a különbség az uniós országok között

Miközben Magyarországon drámai visszaesést mértek, addig több országban jelentősen nőtt a kaptárak száma. Olaszországban például több mint 822 ezerrel nőtt a méhkaptárak száma, ami közel 79 százalékos emelkedést jelent.

A magyar méhészek szerint ez jól mutatja, hogy megfelelő támogatással és stabil piaci környezettel a méhészet továbbra is működőképes ágazat lehetne. Jelenleg azonban sokan úgy érzik, hogy a szakma történetének egyik legsúlyosabb válságát éli.

A méhek évmilliók óta a Föld legfontosabb beporzói közé tartoznak, és tudósok világszerte folyamatosan új, megdöbbentő felfedezéseket tesznek intelligenciájukkal kapcsolatban. Ezek az apró rovarok az adaptáció olyan szintjeit mutatják, amelyek még a tapasztalt kutatókat is ámulatba ejtik. A legújabb kutatások szerint a méhek nemcsak ösztönösen cselekszenek, hanem tanulnak, emlékeznek, sőt akár játszanak is.

Zárlat és pusztítás: óriási a baj a méhészeknél egy fertőzés miatt

Hatalmas bajba került egy tiszaföldvári méhészet közvetlenül a szezon kezdete előtt. Egy súlyos, fertőző méhbetegség miatt hatósági zárlatot rendeltek el, ami nemcsak az érintett állományt, hanem a környék méhészeit is nehéz helyzetbe hozza. A gyógyíthatatlan kór miatt akár az egész méhállományt és az eszközöket is meg kell semmisíteni, ami óriási veszteséget jelent. A korlátozások ráadásul a vándoroltatási időszakot is ellehetetlenítik, így a bevételek jelentős része is kieshet.

 

