Eltűnhetnek a méhek Magyarországról? Brutális számok sokkolják a szakmát

Drámai adatokat mutatnak az Európai Unió friss statisztikái: Magyarországon esett vissza a legnagyobb mértékben a méhkaptárak száma az elmúlt négy évben. A méhpusztulás hazánkban egyre súlyosabb problémává válik, miközben sorra szűnnek meg a méhészetek és egyre több szakember hagyja el az ágazatot. A szakértők szerint a helyzet már nemcsak a méhészek megélhetését, hanem a hazai mezőgazdaság jövőjét is veszélyezteti – írja a TEOL.

Méhpusztulás miatt tűnnek el tömegesen a kaptárak Magyarországon

Az uniós statisztikák szerint Magyarországon 2020 és 2024 között több mint 152 ezer méhkaptár tűnt el, ami 34 százalékos visszaesést jelent. Ez volt a legrosszabb adat az egész Európai Unióban. Míg több országban növekedett a kaptárak száma, addig hazánkban egyre több méhészet húzza le a rolót.

Tolna megyében különösen látványos a válság. Szekszárdon például néhány év alatt több mint ötvenről mindössze huszonötre csökkent a nyilvántartott méhészetek száma. A helyi méhészek szerint sokan egyszerűen belefáradtak az egyre kilátástalanabb helyzetbe.

Egyre több méhész adja fel a szakmát

Nagyernyei Attila méhész szerint már nemcsak a kisebb gazdaságok kerültek bajba, hanem a több száz kaptárral rendelkező méhészetek is. Az interneten sorra jelennek meg a „szabaduló áron” meghirdetett kaptárak és méhcsaládok.

A szakember szerint sok méhész inkább más munkát vállal, mert abból biztosabban meg tud élni. Van, aki sofőrként, benzinkutasként vagy alkalmi munkásként dolgozik tovább, miközben felszámolja a méhészetét.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy rengeteg olcsó ukrán és kínai méz áramlik be az Európai Unióba. A magyar méhészek szerint ezek az importtermékek lenyomják az árakat, miközben a hazai méz gyakran hordókban áll eladatlanul.

A mezőgazdaság is megérezheti a méhpusztulást

A méhek szerepe kulcsfontosságú a mezőgazdaságban, hiszen számos növény beporzása múlik rajtuk. A gyümölcsösök, zöldségtermesztők és olajnövény-gazdák is komoly veszteségekkel szembesülhetnek, ha tovább csökken a beporzó rovarok száma.