Néhány apró lépés, és teljesen megváltozhat a mentális állapota

Sokan a saját mentális egészségüket a sor végére teszik, miközben a munka, a család és a mindennapi teendők egyre nagyobb terhet jelentenek. Egy friss felmérés szerint minden negyedik ember egyáltalán nem tett semmit mentális egészségének javításáért az elmúlt hónapban.
mentális egészségkutatásszakértő

A kutatást 4000 brit felnőtt körében végezték, és az eredmények a Mentális Egészség Hete (május 11–17.) előtt láttak napvilágot, amelynek idei témája a „cselekvés”. A szakértők szerint nem elég beszélni a mentális egészségről, hanem fontos, hogy konkrét lépéseket is tegyünk érte – írja az Independent

Ha természetbe megyünk vagy sportolunk, jót tehetünk a mentális egészségünknek
Apró változtatások, nagy hatás a mentális egészségre

„Szeretnénk, ha az emberek nemcsak gondolnának a mentális egészségükre, hanem valóban tennének is érte” – hangsúlyozta egy szakértő. Hozzátette: sok apró, egyszerű szokás is érezhető javulást hozhat.

Ilyen például a természetben töltött idő, amely segít kizökkenni a hétköznapokból és javíthatja a hangulatot. Már egy rövid séta a parkban vagy néhány perc a kertben is pozitív hatással lehet.

A rendszeres mozgás szintén kulcsfontosságú. Nem kell maratont futni: akár egy rövid tánc a konyhában vagy könnyű torna is hozzájárulhat a jobb közérzethez.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy érdemes időnként szünetet tartani a képernyők használatában. A folyamatos hírfogyasztás és görgetés sokszor inkább növeli a stresszt, mintsem csökkenti.

Fontos a társas kapcsolatok ápolása is: egy baráti találkozó megszervezése vagy egy beszélgetés már önmagában javíthatja a hangulatot. Emellett a nyugodt esti rutin kialakítása, például képernyőmentes idővel és pihentető tevékenységekkel, segíthet a jobb alvásban.

A megfelelő folyadékbevitel sem elhanyagolható, hiszen a testi és lelki egészség szorosan összefügg. A hidratáltság javíthatja a koncentrációt és a hangulatot is.

Egy egyszerű, de hatékony módszer lehet az is, ha minden nap felírunk három dolgot, amiért hálásak vagyunk. Ez segíthet a pozitív élményekre fókuszálni.

Végül a szakértők szerint érdemes új dolgokat tanulni, hiszen a fejlődés és az új kihívások szintén hozzájárulnak a mentális jólléthez.

A tanulság egyszerű: nem kell nagy változtatásokra gondolni, már néhány apró lépés is sokat tehet a jobb közérzetért.

