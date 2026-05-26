Ne cukros üdítőért nyúljon! – íme, a nyár legfrissítőbb itala

A nyári kánikula idején különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, ilyenkor pedig jól jöhet egy könnyű, frissítő ital. A friss mentalevelekből készített mentatea nemcsak szomjoltó alternatíva lehet a cukros üdítőkkel szemben, hanem a benne található mentol miatt hűsítő érzetet is adhat – írja a Blikk.

A mentatea hűsítő, koffeinmentes és könnyen elkészíthető nyári ital

A friss mentalevélből készült tea intenzívebb ízű és illatú lehet, mint a filteres változat. A kertből vagy erkélyről leszedett menta különlegessége, hogy az illóolajok, köztük a mentol, erőteljesebben érvényesülhetnek benne.

A mentol a hidegérzékelő receptorokat is ingerelheti, ezért a mentatea akkor is frissítőnek hathat, ha nem jéghidegen issza. Ez különösen hasznos lehet nagy melegben, amikor a túl hideg italok egyeseknél gyomorpanaszt okozhatnak.

Az emésztésnek is jól jöhet

Reflux vagy gyakori gyomorégés esetén viszont érdemes óvatosnak lenni, mert a borsmenta egyeseknél fokozhatja a kellemetlen tüneteket.

A menta intenzív illata és íze bizonyítottan serkenti az agyműködést, javítja a koncentrációt és növeli az éberséget

Így készül a tökéletes nyári mentatea

Mosson meg egy nagy marék friss mentalevelet. Finoman dörzsölje meg, hogy az illóolajok könnyebben kioldódjanak. Öntse fel nagyjából 80–85 fokos vízzel. Lefedve hagyja állni 7–10 percig.

Nyári változatként hagyja kihűlni, tegyen bele egy kevés citromlevet, majd hűtse le. Jégkockával, friss mentalevéllel tálalva egyszerű, kalóriaszegény és látványos házi jegesteát kap.