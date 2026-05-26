Ne cukros üdítőért nyúljon! – íme, a nyár legfrissítőbb itala

A nyári kánikula idején különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, ilyenkor pedig jól jöhet egy könnyű, frissítő ital. A friss mentalevelekből készített mentatea nemcsak szomjoltó alternatíva lehet a cukros üdítőkkel szemben, hanem a benne található mentol miatt hűsítő érzetet is adhat – írja a Blikk.
Mentatea: frissítő ital a nyári napokra
A friss mentalevélből készült tea intenzívebb ízű és illatú lehet, mint a filteres változat. A kertből vagy erkélyről leszedett menta különlegessége, hogy az illóolajok, köztük a mentol, erőteljesebben érvényesülhetnek benne.
A mentol a hidegérzékelő receptorokat is ingerelheti, ezért a mentatea akkor is frissítőnek hathat, ha nem jéghidegen issza. Ez különösen hasznos lehet nagy melegben, amikor a túl hideg italok egyeseknél gyomorpanaszt okozhatnak.
Az emésztésnek is jól jöhet
Reflux vagy gyakori gyomorégés esetén viszont érdemes óvatosnak lenni, mert a borsmenta egyeseknél fokozhatja a kellemetlen tüneteket.
Így készül a tökéletes nyári mentatea
- Mosson meg egy nagy marék friss mentalevelet.
- Finoman dörzsölje meg, hogy az illóolajok könnyebben kioldódjanak.
- Öntse fel nagyjából 80–85 fokos vízzel.
- Lefedve hagyja állni 7–10 percig.
Nyári változatként hagyja kihűlni, tegyen bele egy kevés citromlevet, majd hűtse le. Jégkockával, friss mentalevéllel tálalva egyszerű, kalóriaszegény és látványos házi jegesteát kap.
A menta régóta ismert gyógynövény, amelyet sokan puffadás, teltségérzet vagy nehéz gyomor esetén fogyasztanak. A borsmentaolajjal kapcsolatban vannak kutatások, amelyek szerint segíthet enyhíteni az irritábilis bél szindróma egyes tüneteit, de a tea hatása enyhébb lehet, mint a koncentrált olajé.