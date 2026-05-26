Ne cukros üdítőért nyúljon! – íme, a nyár legfrissítőbb itala

Nyáron sokan jeges, cukros üdítőkkel próbálják csillapítani a szomjukat, pedig van egy egyszerűbb és természetesebb frissítő is. A mentatea hűsítő ízével, kellemes aromájával és koffeinmentes élénkítő hatásával igazi nyári kedvenc lehet.
A nyári kánikula idején különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, ilyenkor pedig jól jöhet egy könnyű, frissítő ital. A friss mentalevelekből készített mentatea nemcsak szomjoltó alternatíva lehet a cukros üdítőkkel szemben, hanem a benne található mentol miatt hűsítő érzetet is adhat – írja a Blikk.

A mentatea hűsítő, koffeinmentes és könnyen elkészíthető nyári ital
Fotó: Robert Inze / Unsplash

Mentatea: frissítő ital a nyári napokra

A friss mentalevélből készült tea intenzívebb ízű és illatú lehet, mint a filteres változat. A kertből vagy erkélyről leszedett menta különlegessége, hogy az illóolajok, köztük a mentol, erőteljesebben érvényesülhetnek benne.

A mentol a hidegérzékelő receptorokat is ingerelheti, ezért a mentatea akkor is frissítőnek hathat, ha nem jéghidegen issza. Ez különösen hasznos lehet nagy melegben, amikor a túl hideg italok egyeseknél gyomorpanaszt okozhatnak.

Az emésztésnek is jól jöhet

A menta régóta ismert gyógynövény, amelyet sokan puffadás, teltségérzet vagy nehéz gyomor esetén fogyasztanak. A borsmentaolajjal kapcsolatban vannak kutatások, amelyek szerint segíthet enyhíteni az irritábilis bél szindróma egyes tüneteit, de a tea hatása enyhébb lehet, mint a koncentrált olajé.

Reflux vagy gyakori gyomorégés esetén viszont érdemes óvatosnak lenni, mert a borsmenta egyeseknél fokozhatja a kellemetlen tüneteket.

 

A menta intenzív illata és íze bizonyítottan serkenti az agyműködést, javítja a koncentrációt és növeli az éberséget
Fotó: Eleanor Chen / Unsplash

Így készül a tökéletes nyári mentatea

  1. Mosson meg egy nagy marék friss mentalevelet.
  2. Finoman dörzsölje meg, hogy az illóolajok könnyebben kioldódjanak. 
  3. Öntse fel nagyjából 80–85 fokos vízzel.
  4. Lefedve hagyja állni 7–10 percig.

Nyári változatként hagyja kihűlni, tegyen bele egy kevés citromlevet, majd hűtse le. Jégkockával, friss mentalevéllel tálalva egyszerű, kalóriaszegény és látványos házi jegesteát kap.

